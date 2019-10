PREKO MENE JE PREŠLO 50.000 MUŠKARACA Šok ispovest prostitututke Vide Kokić: Bila sam najtraženija u zemlji, sa mnom su uživali i političari, biznismeni i sportisti, zaradila sam MILION EVRA, a za starlete sam ČAROBNJAK U KREVETU!

Ovako svoju šokantnu ispovest počinje prostitutka Vida Kokić (48) koja sada živi u rodnoj Loznici. Kokićeva otkriva da je zadovoljila na desetine hiljada ljudi svih vera i nacija i da je bavećise ovim poslom zaradila skoro milion evra, koje je, nažalost, potrošila, pa sada nema šta da jede.

Vida je ekipu Informera dočekala na kružnom toku u Loznici koji joj je već decenijama radno mesto. Svoju potresnu ispovest počela je tako što nam je objasnila kako je uopšte ušla u ovaj posao.

- Sa 17 godina me je porodični prijatelj odveo u Italiju, navodno da čuvam decu. Naravno, to je bila laž za moju porodicu i odmah me je naterao da stopiram na ulici i budem prostitutka. Kada jednom uđete u ovaj posao, nema povratka. Posle Italije su me vodili u Holandiju, Nemačku i širom Evrope - rekla nam je Vida uz povremene teške uzdahe, a potom nastavila:

- Iskreno, meni je to bio odličan posao zato što sam zarađivala astronomske cifre. Za noć sam znala da zadovoljim i po 30 muškaraca i zaradim 16.000 maraka. Spavala sam sa ljudima svih vera i nacija, od Avganistanaca i Pakistanaca, preko Indusa i Kineza, do Amerikanaca, Rusa i svih evropskih naroda. Međutim, nakon četiri godine "rada s nogu" shvatila sam da moje telo mogu dobro da unovčim i u Srbiji i vratila sam se kući - objašnjava Kokićeva.

Vida kaže da je veoma brzo postala najtraženija prostitutka u našoj zemlji i da su sa njom uživali i političari, biznismeni i sportisti, ali i obični ljudi. Svoje usluge nije uvek naplaćivala u novcu, a često je u njima i uživala.

Tri sata pred porođaj imala odnos Otkrila je da je zbog nemaštine u svakoj trudnoći morala da se prostituiše do samog porođaja. - Prosečna žena u Srbiji bi za desetoro rođene dece bila 25 godina na bolovanju. Gotovo ceo radni vek. A ja nisam imala ni dana. Sećam se jedne večeri, pred termin za porođaj. Sedim kod kuće gladna i nemam dinara za klopu. Izađem na put i stane mi čovek. Zamolim ga da bude oralni seks, ali on neće, kaže mašta da spava sa trudnicom. Imali smo seks u 23 sata, meni je vodenjak pukao i porodila sam se u 2.30. I posle svega ujutru sam bila u kockarnici - priseća se Vida.

- Držala sam lokalni put Šabac - Loznica, ali su kod mene dolazili iz cele Srbije. Jednostavno sam umela da im pružim to što žele. Koliko sam samo nevinosti skinula mladim momcima. Neću da lažem, ovaj posao je često i meni bio užitak. Zato nisam uvek ni uzimala novac, nekada mi kupe parfem, lep slatkiš, pa čak i karton kobasica.

U Srbiji sam imala nekoliko mušterija dnevno, zaradim 60 maraka i super mi je. Međutim, mnogo sam i trošila, a nisam bila svesna toga da godine prolaze. Proćerdala sam sav novac i sada i ovako matora moram da radim i radiću do smrti jer nemam stalno za hleb - ispričala nam je Vida.

Osim što je bila jedna od najpoznatijih "prijateljica noći", naša sagovornica je posebna i po tome što je rodila čak desetoro dece. Nažalost, zbog teškog života morala je da ih poklanja drugim porodicama.

Za starlete sam čarobnjak u krevetu Kokićeva tvrdi da su sve starlete zapravo prostitutke i da samo imaju "jaču tarifu" i dodaje da je za njih ona čarobnjak u krevetu. - Mnogo se iznerviram kada čujem moje koleginice kako se predstavljaju da su starlete. A sve su to kurve kao i ja. Jedina je razlika što je njihova tarifa deset puta veća i što imaju pare za operacije i silikone, a ja nemam ni para da napravim nove zube. Da imam da uložim u sebe kao one, bila bih za njih svemirski brod. Što se znanja tiče, mogu da im predajem o seksu. U ovom poslu sam najbolja, za više od tri decenije nemam mušteriju koja je otišla kući nezadovoljna - kaže Vida.

- Nikada nisam koristila zaštitu jer sam želela da budem majka. Rodila sam desetoro dece, šest dečaka i četiri devojčice. Nijednom detetu ne znam ko je otac. Pošto sam znala kakav je moj posao i da bi bili jedan dan siti, a tri dana gladni, ostavljala sam ih u Centru za socijalni rad i insistirala da dobiju dobre hraniteljske porodice. Sada sam u kontaktu samo sa dva sina, jedan je u zatvoru, a drugi kod mog bivšeg partnera.

Pomažem im koliko mogu. Sa ostalom decom sam probala da stupim u kontakt, ali nisam uspela. Teško mi je, uprkos tome što sam prostitutka, i ja sam majka i volim svoju decu. Ali sam nekako i srećna, jer znam da su sigurni, zbrinuti i srećni, što sa mnom nikada ne bi bili.

Znam čime se bavim i da tokom svog života kršim sve moralne kodekse, ali nikada ne bih abortirala. Verujte mi da je mnogo poštenije imati seks za novac nego ubiti život u sebi. Ovako ste samo kurva, a u drugom slučaju ubica - tvrdi Kokićeva.

Vodila ljubav s klincem dok ih je njegov otac gledao Vidu smo pitali i da nam ispriča neku neobičnu i bizarnu anegdotu iz svog posla. - Jednom mi je jedan otac tražio da njegovim sinu skinem nevinost. To nije problem, ali je zahtevao da on vozi automobil, a da mi budemo na zadnjem sedištu. Na to nisam želela da pristanem. Ponudio mi je100 evra. Vodila sam ljubav sa njegovim detetom, a on je vozio i sve vreme nas gledao u retrovizoru - iskrena je Vida.

Vida je otkrila da je osim prostitucije i kockarka, i da je više dobijala nego što je izgubila.

- Kockam se od kada sam bila maloletna. Igram poker i sve igre sa kartama, aparate, rulet, kladionicu... Svaki dan sam u kazinu. Mogu da kažem da mi je i kocka deo profesije, jer sam više dobijala nego gubila. Za veče sam znala da dobijem i po 50.000 maraka.

Međutim, većinu tih para sam ponovo vratila u kazino. I sada kada sam socijalni slučaj hoće me karta. Dobila sam pre dva meseca za hiljadu uloženih dinara - 700.000 dinara. A danas molim da mi kupe cigarete - priča Vida.

