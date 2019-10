GRČKI HOTELIJERI NUDE RANI BUKING, POPUST I DO 58 ODSTO: Naše agencije dobile neverovatne cene, posle kraha britanskog "Tomasa Kuka", aranžmani za jun 2020. već planuli!

Srpske turističke agencije počele su da prodaju hotele na Egeju za leto 2020. godine sa popustom i do 58 odsto, a najverovatnije je reč o objektima koje je radio propali britanski turoperator "Tomas Kuk"!

Da su grčki hotelijeri u panici, to je više nego očigledno, jer ni jedne godine ranije nisu ponudili "frst minit popuste" za narednu sezonu još početkom oktobra, dok praktično traje sezona. Naše agecije su dobile cene sa neverovatnim popustom i do 60 odsto! Deset populapsiona može da se nađe i 250 evra, što je tokom upravo završenog leta bilo nezamislivo.

- Objavili smo sezonu 2020. godine ovako rano, jer su to zahtevali grčki hotelijeri - kaže Miloš Jovović iz agencije "Travelland".- To su, uglavnom, hoteli na Halkidikiju, Tasosu i Peleponezu, a popusti su neverovatni. Naredne sezone Grčka neće biti skuplja, već jeftinija i to nije samo moj utisak nego su popusti hotelijera najbolji dokaz!



Da li je ove hotele prodavao turistički gigant "Tomas Kuk" koji je propao i ostavio milionske dugove hotelijerima - Jovović odbija da odgovori, jer to "tajna poslovne politike".

DA je grčki turizam "usporio" blaga je reč, jer su svi aerodromi zabeležili pad broja dolazaka aviona, a naročito Krit. Grčki hotelijeri (osim Mikonosa) su zabeležili pad od 16 odsto, ali do kraja sezone nisu hteli da spuste cene. Oni koji rade čitave godine imaju manju zauzetost soba od 24 odsto. Najveći manjak turista bio je sa britanskog tržišta, ali su verovali da će to nadoknaditi gostima iz Poljske i Rumunije, što se nije dogodilo, jer oni tradicionalno daju prednost kopnu u odnosu na ostrva.

Pobednici upravo završene sezone su Turci koji u svemu beleže porast, u proseku od 17 odsto. Ni broj britanskih gostiju nije pao u Turskoj, kao što je u Grčkoj. Zanimljivo je da Istanbul privuče 37 odsto ukupnog broja turista, što je više od Antalije. Još je zanimljiviji podatak da je Jedrene do jula posetilo 1,8 miliona turista!

