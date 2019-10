GLUMAC PORODIO SUPRUGU: Žena me je molila - spasi me!

Vuksan Rovčanin iz Vrbasa, koji trenutno sa porodicom živi u Švedskoj, jedan je od retkih supruga i očeva koji je porodio svoju suprugu Natali kod kuće.



Glumac, koji je bio deo ekipe filma o tajnom agentu Džejmsu Bondu „Spektra“, kaže za Kurir da ovo iskustvo ne može da se poredi ni s jednom ulogom.



- To je bila luda noć. Dobio sam 25. septembra moju petu ćerku. Nismo stigli da odemo do bolnice, a hitna ponoć nije dolazila, pa sam ja morao da obavim porođaj - kaže Vuksan i dodaje:

Lekari ga pohvalili



- Nisam stigao da se uplašim. Nisam imao vremena da razmišljam. Video sam strah u ženinim očima. Gledala me je i očekivala da je spasem. Na trenutak sam pomislio „ovo nije stvarno, ja samo sanjam“.



Hitna pomoć je stigla kad je sve već bilo gotovo.



- Došli su desetak minuta nakon porođaja. Ušle su dve devojke koje nisu dosad izlazile na ovakav poziv. Rekle su mi da im je ovo noćna mora, pa je došla još jedan hitna da pomogne prvoj. Lekari su me pohvalili i rekli da sam bio sabran i koncentrisan, a žena je izjavila da joj je ovo bio najbezbolniji porođaj - priseća je Rovčanin.



Mama i ćerka Teodora smeštene su u bolnicu, a ponosi tata postao je ubrzo medijska zvezda.



- Priča o porođaju se brzo pročula, a naš sveštenik me je pozvao ujutru da čestita. Pitao me je za ime, a ja mu kažem da je žena odlučila da se zove Teodora. Kaže sveštenik: „Reč si mi uzeo iz usta. Danas je Sveta Teodora. Jeste li to danas odlučili“, a ja mu kažem pre pola godine. Teodora znači dar od boga, a ona se rodila na Svetu Teodoru i meni na ruke. Pop mi je rekao da u kući imam crkveno dete i da mi je to dar od Boga - naglašava ponosni otac.



Vuksan, koji sad ima ćerke Vanesu (12), Emu (11), Anastasiju (2), Isadoru (1) i bebicu Teodoru, kaže da više ne priželjkuje naslednika.



Srećan sa ćerkama



- Srećan sam što imam samo ćerke. Sinovi nisu baš uvek tako dobri. Ne bi smetalo da dobijem još jednu ćerku jer ako dobijem sledećeg sina, moramo onda još jedno dete da pravimo. Mora sin da ima druga, tj. brata. Ne može sam da se bori sa sestrama. Sada imam šest spavaćih soba i sedam sedišta, a šta ću da radim ako dođu još dva deteta - zaključuje glumac.

Porođaj gledala najmlađa ćerka

PRUŽILA JE RUKU BEBI I POKAZALA LJUBAV Na dan kad je postao peti put otac, ćerke nisu bile kod kuće, osim dvogodišnje Anastasije.

- Gledala je sve iz hodnika, mirna i bez panike. Kad je beba izašla, ja sam je očistio i dao mami. Ona se samo nasmejala i rekla: „To je beba iz stomaka.“ Potrčala je i pružila joj ruku. Odmah je želela da joj pokaže ljubav - kaže Vuksan.

(Kurir.rs / Foto:Privatna Arhiva)

Kurir