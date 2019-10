PLAGIJATORKA! PROFESORKA DANICA POPOVIĆ POKRALA MRTVOG KOLEGU: Velika afera trese Ekonomski fakultet ČITAJTE U KURIRU

Ekonomski fakultet u Beogradu trese ozbiljna afera! Profesorka Danica Popović osumnjičena je za plagiranje i zloupotrebu autorskih prava, zbog čega je protiv nje je pokrenut postupak pred Etičkom komisijom ovog fakulteta. Istim postupkom obuhvaćena je i njena asistentkinja Jelena Rašković.

Njima se na teret stavlja da su prilikom izdavanja dopunjenog izdanja udžbenika za međunarodnu ekonomiju grubo zloupotrebile i plagirale prevod prof. dr Stojana Babića, koji je preminuo u septembru 2018.

Gruba zloupotreba

Naime, Etička komisija utvrdila je da se do prošle godine u okviru predmeta Međunarodna ekonomija koristio prevod istoimenog udžbenika autora Dominika Salvatorea, u čijem predgovoru je bilo navedeno da je prvih 11 poglavlja preveo Babić, a narednih 10 Popovićeva. Dvoje profesora su i redaktori udžbenika. Međutim, početkom godine je objavljeno dopunjeno izdanje istog udžbenika, iz kog je izbačen Babić kao prevodilac i redaktor. Izostao je predgovor prevodioca, pa nedostaje informacija o tome koje su to delove prevele Popovićeva i Raškovićeva. Sve to ukazuje da je došlo do grube zloupotrebe prevoda preminulog Babića, što je okarakterisano kao plagijat.

