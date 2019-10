DANAS ŠIROM SRBIJE POČINJE IMUNIZACIJA: Trudnice i stariji prioritet za vakcinu

Širom Srbije danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a prvi put našim građanima je, kako kažu nadležni, dostupna najsavremenija četvorovalentna vakcina, koja se koristi u svim razvijenijim zemljama sveta.

Stručnjaci podsećaju da je prošle godine od gripa umrlo 46 građana i da su pod posebnim rizikom od komplikacija trudnice, gojazne osobe, dijabetičari, osobe s malignim, kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, kao i oboleli od drugih hroničnih bolesti.

Veći obuhvat

- Ove godine je nabavljeno 290.400 vakcina, za 50.000 više nego prošle godine. Razlog za to je što smo prošle godine imali najveći obuhvat vakcinacije u prethodnih deset godina, pa smo želeli da budemo spremni i za ovu sezonu - kaže za Kurir Darija Kisić Tepavčević, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Ona objašnjava da je reč o četvorovalentnoj vakcini čiji je proizvođač francuska kompanija „Sanofi Paster“ i koja je bolja od trovalentne koja se do sada koristila jer je, kako kaže, sveobuhvatnija.

- Ova vakcina obuhvata dva tipa A i dva tipa B virusa, za razliku od prethodne, koja je obuhvatala samo jedan tip B virusa. Prošle godine bio je dominantan virus A, ali pre dve godine to je bio upravo virus B. Nikada ne znamo koji će virus biti dominantan, te je važno da postoji najbolja moguća zaštita - kaže ona i ističe da je prevencija izuzetno važna jer grip može dovesti i do smrtnog ishoda.

- Vakcina se posebno preporučuje starijim osobama, jer oni najčešće imaju i neku hroničnu bolest. Deca nisu direktno pod većim rizikom od komplikacija, ali kod njih virus traje duže, odnosno od sedam do 10 dana, te virus mogu preneti i rizičnim kategorijama - zaključuje Kisić Tepavčević i dodaje da pravo na vakcinaciju o trošku države imaju upravo rizične grupe, kao i osobe koje se zbog prirode posla nalaze pod povećanim rizikom, a to su zaposleni u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite.

Strah od superinfekcije

I u Zavodu za javno zdravlje Pomoravlje u Ćupriji najavili su da su spremni za početak vakcinacije. Ukupno 7.000 doza vakcine protiv sezonskog gripa obezbeđeno je za šest opština Pomoravskog okruga.

Na važnost vakcinacije upozorava i infektolog Dragan Delić, koji objašnjava da sve virusne infekcije dovode do pada imuniteta, što otvara vrata za nastanak superinfekcije.

- Virus gripa može dovesti do brojnih komplikacija. Najčešće su respiratorne, može doći do problema s gornjim i donjim disajnim putevima, upale sinusa, ali i do nervnih komplikacija i upale mozga - upozorava Delić.

KO JE UGROŽEN • trudnice

• hronični bolesnici

• osobe s kardiovaskularnim

oboljenjima

• osobe sa oboljenjima

respiratornog sistema

• oboleli od metaboličkih bolesti

• dijabetičari

• gojazne osobe

• oboleli od malignih bolesti

• osobe starije od 65 godina

• deca mlađa od pet godina

SIMPTOMI GRIPA foto: Shutterstock • jaki bolovi u mišićima

i zglobovima

• groznica

• visoka telesna temperatura

• suv kašalj

• bolovi iza očiju

• glavobolja

„Batut“

IZUZETNO BEZBEDNA

Darija Kisić Tepavčević, epidemiolog Instituta „Batut“, naglašava da su nove četvorovalentne vakcine apsolutno bezbedne, te da ne postoji nikakav rizik od korišćenja.

- Reč je o izuzetno bezbednoj vakcini koja nije živa. Jedino što može da se desi u retkim slučajevima jeste da osoba koja je vakcinisana uprkos vakcini dobije grip. Međutim, čak i u tom slučaju, klinička slika je znatno blaža - objašnjava ona.

Epidemiolog Zoran Radovanović

PRIMITI JE SVAKE GODINE foto: Printscreen Epidemiolog Zoran Radovanović ističe da ne postoji savršena zaštita od virusa gripa, ali da je u svakom slučaju mnogo bolje primiti vakcinu nego ostati potpuno nezaštićen.

- U okviru A i B tipa virusa postoje mnoge varijacije, tako da zaštita nikada nije potpuna. Mlađe osobe su zaštićenije od 60 do 80 odsto nego bez vakcine, dok je kod starih osoba stepen zaštite nešto niži - kaže Radovanović i dodaje da se, međutim, ne postavlja pitanje da li se treba vakcinisati:

- Treba se vakcinisati svake godine, s tim što je za starije osobe možda bolje da se vakcinišu u novembru, kako bi vakcina imala optimalno dejstvo do kraja sezone gripa.

