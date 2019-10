TURIZAM SRBIJE - PARTNERSTVA ZA BOLJU BUDUĆNOST: Velika šansa Srbije, kraći odmori u gradovima

Turizam je postao važna privredna grana, a šansa Srbije za što veće privlačenje stranaca jesu kraći odmori u gradovima i zato treba još više raditi na promociji naše turističke ponude, saglasili su se juče učesnici konferencije „Turizam Srbije - partnerstva za bolju budućnost“, koju je organizovala „Adrija medija grupa“, pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u hotelu „Kraun plaza“ koji nam je drugi put partner na velikoj konferenciji o turizmu.

Sandra Mališić, Dragan Milić, Aleksandar Đondović, Mirjana Kozma i Darko Kačavenda

Ministar turizma Rasim Ljajić istakao je da ulaganjem u turizam doprinosimo oporavku ekonomije i privrede u celini, kao i da je turizam najfleksibilnija privredna grana kada je reč o efektima svetske ekonomske krize, koji se i danas osećaju, jer je sve ove godine uspevao da opstane. Uz to je važan i tehnološki napredak jer se procenjuje da će do 2025. čak 68 odsto putnika na svetu biti digitalni putnici.

- Danas su kraći odmori u gradskim sredinama na međunarodnom tržištu prestigli putovanja, odmore na plažama, i u tome je naša šansa. Turisti posle boravka u Srbiji navode tri ključne stvari - kulturno-istorijsko nasleđe, gostoprimstvo i gastronomija. Na ovim parametrima moramo da gradimo strategiju za privlačenje turista i rast prometa. Ali, to nije dovoljno - moramo da idemo i u susret novim trendovima - naglasio je Ljajić.

foto: Nemanja Nikolić

Top 10 destinacija

Top pet destinacija u Srbiji, naveo je ministar, jesu Beograd, Novi Sad, Zlatibor, Kopaonik i Vrnjačka Banja, a potrebno još minimum pet, te su u planu Palić, Donje Podunavlje, Divčibare, Niš i Sokobanja.

- Bez marketinga i promocije nema razvoja turizma. Milijardu ljudi koristi Fejsbuk, Instagram i Tviter, to je milijardu prilika da se predstave naši turistički potencijali, jer čak 63 odsto onih koji su bili u Srbiji kažu da su nešto o njoj saznali putem interneta. Ove godine ćemo ispuniti ciljeve iz Strategije turizma za 2020, a to znači više od 3.600.000 turista, više od 9.600.000 noćenja. Približavamo se magičnom broju od 10 miliona noćenja, što je pre nekoliko godina delovalo nemoguće - rekao je Ljajić.

foto: Nemanja Nikolić

Gosti iz Kine, Rusije...

Gradonačelnik Beograda, prof. dr Zoran Radojičić, kazao je da je turizam jedna od najznačajnijih privrednih grana prestonice, kao i da je u odnosu na isti period lane zabeležen rast poseta od pet odsto.

- Uglavnom su to gosti iz Kine, Turske, Rusije, regiona, ali je značajno da ih je sve više i iz zapadne Evrope. Zahvaljujući mudroj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića, prethodnih meseci dolazili su mnogi državnici i njihov doživljaj Beograda odražava se i na naše turističke rezultate - istakao je Radojičić i dodao da su mnogi svetski gradovi poželeli Avalu, Košutnjak i Kosmaj, kao i da je koncept zdravog grada veliki potencijal.

foto: Nemanja Nikolić

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, rekao je da je politička stabilnost preduslov svih uspeha, pa i onog u turizmu.

- Zatim dolazimo do sadržaja, a mi imamo sadržaj. Ali nam fali bolja reklama. Treća tačka uspeha je investiranje i tu mislim na državu, gradove, opštine, ali i na privatna ulaganja. Biciklistički turizam je inovacija, pa možda treba na to da obratimo pažnju i da, na primer, pravimo sve više biciklističkih staza - naveo je Vučević i dodao da su i kadrovi jako važni i da od njihovog unapređenja zavisi turistički razvoj cele zemlje.

Vučević je podsetio i da je Novosadska turistička organizacija najbolja u kategoriji omladinskih organizacija, da je Novi Sad omladinska prestonica Evrope, kao i da je proglašen za 10. najboljih grad za posetu u Evropi.

PANEL 1 PROMOCIJA SRBIJE NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU Turisti da obi|u svaku tačku zemlje foto: Nemanja Nikolić Opšte je poznato da stranci, neupućeni u lepote koje naša zemlja poseduje, obilaze samo Beograd ili Novi Sad. Kako pobuditi želju turistima za ostalim našim gradovima, banjama ili planinama, pričala je Tamara Pupovac, rukovodilac Službe za marketing Turističke organizacije u Srbiji:

- Srbija ima mnogo više, zato organizujemo grupe novinara, blogera, kao i inostrane televizijske ekipe koje promovišu Srbiju. Najveće intereosovanje vlada za takozvani siti brejk, kratak odmor od po nekoliko dana.

Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvodina, naglasila je da treba biti inovativan:

- Novi projekat „Week-tour“ putem trodimenzionalnnih naočara i holograma turistima ukazuje na najznačajnije tačke koje treba obići, što za sad imao na tri rute u Sremu.

Da je najvažnija poruka koju šaljemo svetu, istakao je Miodrag Popović, v. d. direktor Turističke organizacije Beograd:

- Dobar profil na društvenoj mreži je neophodan, a Instagram je vodeća mreža. Beograd je u jednom trenutku, upravo zbog splavova i noćnih provoda, izgledao kao Bangkok. Tako smo želeli da se prikažemo. Sada je Beograd „jedan od najstarijih gradova u Evropi“. Ovde dolaze ljudi sa svih kontinenata, različitih uzrasta i zanimanja .

Dobar primer promocije predstavlja i poseban vodič, koji je predstavio Branislav Knežević, direktor Turističke organizacije Novog Sada:

- Zajedno s Beogradom osmislili smo poseban vodič, štampanu brošuru na engleskom jeziku, u kojoj predstavljamo kako obići Beograd i Novi Sad za po tri dana. M. V.

PANEL 2 POTENCIJALI, BUDUĆNOST I STRATEGIJA RAZVOJA Ruralna područja su nove destinacije foto: Nemanja Nikolić Da moramo razlikovati brendiranje naše zemlje i lokalnih samouprava među domaćim stanovništvom i strancima, istakla je Tijana Maljković, sekretar za turizam u Privrednoj komori Srbije.

- U toku je kampanja „Ja sam u muzeju“, zemlju treba promovisati kroz muzeje, kulturne spomenike i manifestacije - navela je ona i kao značajnu novinu izdvojila pakete za goste koji su u transferu, ali i da su tri sektora u kojima turisti ostavljaju najveći novac lovni, kockarski i klabing turizam. Miroslav Knežević, državni sekretar za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, naveo je da je kulturno-istorijsko nasleđe važno za turizam, ali i da turisti mogu da uživaju u istom:

- Novi zakoni o turizmu i o ugostiteljstvu predviđaju postojanje e-turista, odnosno jedistvenog centralnog informaciononog sistema preko koga će jedino biti moguće prijavljivanje turista, a koji bi trebalo da bude u funkciji 2020. Branislav Veljković, savetnik sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, naglasio je da treba raditi na infrastrukturi u ruralnim područjima, koja čine 80 odsto teritorije:

- Sledeće godine biće finansiranje iz IPARD fonda, maksimalni povraćaj biće 300.000 evra po korisniku, a uslov je da je objekat u ruralnom području. Lovački turizam je u usponu, naveo je Obren Drljević, koordinator za razvoj turizma u JP „Srbijašume“, pa se podižu lovačke vile s restoranima, gde se ponuda oslanja i na gastronomiju i izlete u prirodi. M. B.

Privatizacija ZAKON O BANJAMA Ljajić je najavio donošenje novog zakona o privatizaciji banja do kraja godine:

- Proces privatizacije banja odblokiran je posle niza godina i decenija formalno-pravnih prepreka i peripetija. Osim Kuršumlijske, i Vranjska Banja dobila je vlasnika, koji je već počeo rekonstrukciju čitavog kompleksa. Donošenje novog zakona otvoriće proces brzog rešavanja problema sa banjama kako bi dobile vlasnike. U srpskim banjama je svega 13 odsto stranih gostiju, jer još nemamo kvalitet koji traži savremeni turista.

PRIMERI DOBRE PRAKSE NACIONALNA GEOGRAFIJA

Dunavom kroz našu istoriju Igor Ril foto: Nemanja Nikolić Iako časopis Nacionalna geografija nije turistički koncipiran, umnogome pomaže na popularizaciji i svetskih i domaćih destinacija.

Ovaj edukativni časopis napravio je projekat „Dunavom kroz Srbiju“, koji pokriva najmarkantnije tačke dunavskog toka kroz našu zemlju. Igor Rill, urednik magazina Nacionalna geografija, Srbija istakao je da je projekat nastao uz pomoć Turističke organizacije Srbije i predstavlja tok istorije naše zemlje:

- Bitno je da imamo partnere koji su predstavnici države. Velika je čast imati Nacionalnu geografiju na srpskom jeziku, a mi smo dobili dozvolu za štampanje pre Kine, što se u izdavaštvu mnogo ceni. Dunav je najznačajnije turističko blago koje imamo, svi kulturno istorijski talozi nalaze se uz Dunav, od Vinče do savremenih građevina. M. V. JAHORINA

Bum uspavane lepotice Jelena Skrba foto: Nemanja Nikolić Za primer dobre prakse u regionu izabrana je planina Jahorina.

- Jahorina je tokom zime primila 250.000 skijaša, oborila je sve rekorde. Trudimo se da unapređujemo i renoviramo, pa je za novembar planirana izgradnja prve kabinske gondole, koju sada možete videti u centru Beograda, gde je izložena - rekla je Jelena Skrba, marketing menadžer.

Skrba ističe da je i leto bilo „veoma uspešno“ i da su za to zaslužne manifestacije i koncerti, kao i bob-staza, koja je imala neverovatnih 40.000 vožnji:

- Osvetljavamo staze, gradimo restorane, sve kako bi turisti uživali. Jahorina je primer kako dobar tim može od uspavane lepotice da napravi pravi bum. M. V.

Kurir.rs/Mina Branković

