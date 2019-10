LONČAR PORUČIO: Nema problema sa nabavkom lekova

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da u Srbiji nema problema sa nabavkom lekova i poručio građanima da ne prave "veštačku paniku" i ne kupuju lekove bez potrebe.

Ministar je novinarima u Kladovu rekao da je problem što ljudi pročitaju da u pojedinim susednim zemljama postoji problem sa nabavkom lekova, zbog čega u tim zemljama nastane panika, a onda naši ljudi to vide i nagrnu u apoteke pa kupuju lekove i bez potrebe i gomilaju ih kod kuće.

"Nema razloga da se to radi jer mi uvek na vreme obavestimo ako će doći do nekih problema. Ne volimo što se kod susedih zemalja to dešava, ali ne možemo da na to utičemo. Kod nas je ta stvar stabilna i zato ljudi nemojte praviti vestačku paniku i nagomilavati lekove, jer ne možete sve te lekove da popijete, isteći će im rok trajanja i bacićete ih, a možda će nekome trebati hitnije nego vama'", poručio je Lončar.

(Kurir.rs/Tanjug)

