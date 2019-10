PUPIN JE INSPIRACIJA I ZA NAŠU SAVREMENU DIPLOMATIJU: Srpski naučnik koji je zadužio čitavo čovečanstvo!

Mihajlo Pupin je ostavio duboki trag i svojom delatnošću i pronalascima zadužio čitavo čovečanstvo, a njegovo delovanje predstavlja inspiraciju i za našu savremenu diplomatiju, izjavio je večeras ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Na skupu u Opštini Vračar na temu „Diplomatska borba danas, vek nakon Pupinove ere“, održanom povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina i 100 godina od završetka Pariske konferencije, Dačić je rekao da je danas potrebno raditi istim intenzitetom, kao i u doba Pupina, da se, uz SAD i zemlje EU, obezbedi podrška i savezništvo što više značajnih velikih sila, kao i svih drugih država, u cilju pravednog rešavanja pitanja odnosa Srbije sa Prištinom.

Pupinov primer nas, kaže Dačić, uči i da postojanje bliskih kontakata ili ličnog prijateljstva nije samo po sebi dovoljno za stabilnu i održivu saradnju i dugotrajniju podršku velike sile, a u cilju realizacije interesa male zemlje kao što je Srbija.

Uz to, naveo je Dačić, potrebno je da se naši interesi i ciljevi usklade sa principima i načelima koje zastupaju velike sile kako je to na primer, dodao je, u to vreme bio slučaj sa proklamovanim pravom na samoopredeljenje, koje je podržavao predsednik SAD Vudro Vilson.

„Naša strategija danas treba da bude povezana sa traženjem onih vrednosti ili elemenata politike velikih sila koji se poklapaju sa našim ciljevima, poput na primer, onoga što se nazivaju „evropske vrednosti“ u slučaju EU ili odgovarajućih načela međunarodnih odnosa za koja se zalažu SAD, odnosno Rusija ili Kina, i koja su u skladu, ili bar nisu kontradiktorna sa našim ciljevima i interesima“, kazao je Dačić.

Podsetio je da je Pupin, kao veoma ugledan američki naučnik i građanin, učinio mnogo i da obezbedi podršku u SAD savezničkoj Srbiji tokom Prvog svetskog rata, naveo je Dačić i istakao da posebno treba istaći Pupinov doprinos ostvarenju pregovaračkih ciljeva naše državne delegacije na Pariskoj mirovnoj konferenciji.

„Nikada ne treba zaboraviti da je u nekim od ključnih pitanja o kojima se pregovaralo Pupinova intervencija kod Amerikanaca i kod predsednika Vilsona lično, znatno pomogla delegaciji Kraljevine SHS“, rekao je Dačić.

„Bez obzira na velike razlike i promene koje su se dogodile od vremena Pariske mirovne konferencije, kako u našem regionu, tako i u svetu, neka pravila i zakonitosti u diplomatiji i međunarodnim odnosima ostaju ista“, rekao je Dačić.

S tim u vezi, naveo je da danas, sa istom energijom i zalaganjem kako je to činio Pupin, nastojimo da ubedimo naše prijatelje i međunarodnu zajednicu u celini da se prizna i poštuje integritet Srbije, da se poštuju njen suverenitet i granice, onako kako je to predviđeno najvišim aktima naše zemlje.

„Pupinovo delovanje takođe pokazuje i koliko je značajno da mala zemlja, koja je kao što se zna, bila bliska saveznica velikih sila u Velikom ratu, stalno radi na tome da obezbedi podršku i savezništvo moćnijih država koje se, bez obzira na načelo formalne jednakosti suverenih država u međunarodnim odnosima, ipak vode onim drugim načelom da su „svi jednaki, ali neki su jednakiji od drugih“, rekao je Dačić.

On je naveo da je Pupin primer čoveka koji je „sam sebe izgradio“, izdigavši se iz krajnje oskudice u vrh američkog društva što je, dodao je, u prvom redu mogao da zahvali svojim velikim sposobnostima i radnoj etici.

„O tome svedoče i njegova izuzetno zanimljiva i široko poznata sećanja „Od pašnjaka do naučenjaka“, koja su čak postala obavezna lektira u nekim američkim školama. Univerzitet Kolumbija, čiji je Pupin bio redovni profesor, dodelio mu je 1924. godine i Pulicerovu nagradu za ovaj autobiografski roman, čime je Pupin postao prvi Srbin laureat ovog prestižnog priznanja“, reako je Dačić.

Podsetio je i da je Pupin poznat u svetu zahvaljujući pronalasku „pupinovih kalema“, čime je poboljšan metod za prenos elektromagnetnih talasa koji se koriste u telefoniji na velikim udaljenostima, ali i kao elokventan, prepoznatljiv i dosledan predstavnik Kraljevine Srbije, kasnije Kraljevine Jugoslavije i Srba u SAD.

„Pupin je ostao primer velikog patriote, koji je bez obzira na život u dalekom svetu i različite naučne i stručne uspehe koji je tokom decenija postigao, uvek nosio u srcu duboko sećanje na svoj zavičaj i veliku ljubav za svoj narod“, istakao je Dačić na skupu u Skupštini opštine Vračar.

Na skupu su govorili i predsednik Opštine Vračar Milan Nedeljković, potpredsednik skupštine Srbije Vladimir Marinković i predsednik Udruženja „Mihajlo Pupin“ Mirko Nešić.

