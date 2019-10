EVO DO KADA ĆE TRAJATI MIHOLJSKO LETO! JUTRA I VEČERI ĆE BITI LEDENI, ALI DANI PRETOPLI: Obradovaćete se kad vidite prognozu za kraj oktobra

Pojava miholjskog leta nije nas zaobišla ni ove godine, a meteorolog Đorđe Đurić kaže da ovakvo vreme možemo da očekujemo bar još nedelju dana.

- Ovih dana većina nas uživa u miholjskom letu. To je uobičajena praksa za ovo doba godine kad lepo vreme traje i do desetak vezanih dana, kad temperature idu i preko 20 stepeni. Prošli oktobar bio je najtopliji u poslednjih 120 godina, mada bi ovaj mogao da bude i topliji, pošto je bilo i tropskih dana sa 30 stepeni, odnosno 28 u Beogradu. Ono što je interesantno je da su uprkos letnjim danima, noći i jutra uobičajeno hladni od minus 2 u Sjenici, do 10 u toplijim krajevima - kaže Đurić.

Prema njegovim rečima, razlog što svedočimo sve toplijim zimama nije toliko globalno zagrevanje, koliko sve veće vremenske oscilacije.

- Ne bih rekao da se klima toliko promenila koliko su učestale oscilacije vremenskih uslova u poslednjih nekoliko godina. Bilo je godina bez miholjskog leta. Očekuje nas nastavak letnjeg vremena u narednih nedelju dana od 23 do 29 stepeni, u Beogradu do 27. Ipak, da smo dublje zakoračili u jesen podsetiće nas te hladne i sveže noći i jutra uz pojavu magle - dodaje on.

Prema prognozama koje je dao Marko Čubrilo, u drugom delu sledeće nedelje je moguć blagi pad temperature, ali će one i dalje biti znatno iznad prosečnih vrednosti.

Takođe, predviđanja su da se do kraja meseca konkretne padavine se ne očekuju.

