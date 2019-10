PROFESORKA I DALJE BEZ ODGOVORA: Danice, zašto ćutiš o plagijatu?

Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danica Popović i juče je izbegla da detaljno objasni kako je i zašto prisvojila rad i prevod svog pokojnog kolege prof. dr Stojana Babića u udžbeniku „Međunarodna ekonomija“.

Umesto preciznog objašnjenja, ona je gostujući na televiziji N1 nastavila da iznosi uvrede na račun Kurira samo zbog toga što smo prvi otkrili i objavili tekst o plagijatu. Rekla je da je profesor Babić bio njen prijatelj, tvrdeći da nije želeo da učestvuje s njom u drugom prevodu.

foto: Marina Lopičić

- Pokušavala sam da ga uključim, a on je znao koliki je to posao i nije hteo. Ovaj prevod je završen godinu dana pre njegove smrti, a nije objavljen jer je još postojalo staro izdanje. Dok fakultet ne proda sve staro, neće da pravi novo. On je za sve to znao - rekla je prof. Popović. Uprkos izmenama u drugom izdanju, ona nije našla za shodno da potpiše svog kolegu prof. Babića, iako je on u prvoj verziji udžbenika preveo 11 poglavlja, a ona 10. U novoj verziji Popovićeva je njegovo ime potpuno izbacila i prisvojila sve zasluge.

Podsetimo, postupak za utvrđivanje plagijata pokrenuo je student Aleksandar Jakšić.

kurir.rs / Foto: Printscreen

