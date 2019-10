UŽASNO! OD POČETKA GODINE UBIJENO 20 ŽENA: Šamar je početak brutalnog nasilja!

Četiri žene svirepo su ubili partneri u prethodnih mesec dana, dok je jedna devojka teško ranjena i još se oporavlja. Od početka ove godine 20 žena ubijeno je u porodičnom nasilju, a od 2010. godine do danas čak 292 žene su stradale!

U razgovoru za Kurir Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, objašnjava kako se ulazi u lavirint nasilničke veze i koji su to znaci koji ukazuju na to da je partner nasilnik.

foto: Marina Lopičić

Procena

- Kada devojka počne da se zabavlja s nekim, ona otprilike može da vidi kako se momak ponaša. Koliko je tolerantan, koliko prihvata tuđe mišljenje, koliko razumno prihvata određene situacije... Ako vidi da je on neko kome niko ne valja, ako misli da je uvek u pravu, ako se desi neka situacija u toku vožnje, ako je on u stanju da izađe i da nekome preti, to treba da budu neki pokazatelji i žena tada treba ozbiljno da razmisli - ukazuje Stanojevićeva.

Ona navodi da žene treba da budu svesne da će takvo ponašanje biti prisutno celog života, kao i da se muškarac neće promeniti.

- Žena mora shvatiti da to što ona njemu čini neke stvari, bude dobra, nežna, njega neće promeniti. Onog momenta kada njemu ne bude odgovaralo nešto, nju će kriviti, jer je to čovek kome je uvek neko drugi kriv. Šamar je nasilje i početak nasilja. Kada partner kaže da se neće ponoviti, ne treba se zanositi - priča Stanojevićeva i dodaje:

Biće isti

- On će se posle nekog vremena ponašati isto. To s vremenom može prerasti u drastičnije nasilje. Ukoliko ga ona napusti, on će dolaziti, moliti da se ona vrati, obećavati... Postoje oni koji su se kleli u crkvi da neće i to do prve prilike. Potom se nasilnici ponašaju mnogo gore i drastičnije.

Kada je u pitanju potencijalni ubica, naša sagovornica kaže da se on teško može prepoznati na početku veze, ali da bi tokom trajanja veze neki znaci mogli ukazivati na opasnost.

- Ako je on prati, kontroliše, pravi scene: „Gde si? Ne valja ti ovaj, onaj...“, to su neki upozoravajući znaci i tu žena mora da se skloni. Nažalost, zabrana prilaska mnogima ne znači ništa, pa su, uprkos tome, spremni da stave i svoj život na kocku ne bi li učinili to što su naumili - navodi Stanojevićeva, koja apeluje na pripadnice ženskog pola da ne trpe nasilje, kao i da prijave svako nasilje.

Ako trpite nasilje ili znate nekoga ko to trpi, pozovite SOS telefon 0800/35-00-36 ili telefon policije za prijavu nasilja u porodici 0800/100-600. Možete kontaktirati i sa sigurnom kućom na brojeve telefona 0800/011-011 i 329-14-40.

Za mesec dana ubijene četri žene

-14. septembar - Gordanu Jovanović (47) ubio je bivši muž Miša (57) iz pištolja u kafiću u centru Kruševca

- 15. septembar - Sanju Janković (42) sa dva hica iz sačmare ubio je nevenčani suprug Petar Živković (74) u selu Svileuva kod Koceljeve

- 23. septembar - Marinu Đuričić (30) ubio je bivši dečko Stefan Golubović (31) iz pištolja u beogradskom naselju Kotež i pokušao da izvrši samoubistvo

- 13. oktobar - Violetu Jošić (19) u njenoj kući u selu Batalage kod Koceljeve brutalno je ubio bivši dečko Dušan Petronijević (34)

Kurir.rs/Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir