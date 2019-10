ALARMANTNO! SRPSKA DECA SLABO ČUJU: Čak 33.000 đaka samo u Beogradu ima određen stepen oštećenja sluha, a evo šta je do toga dovelo

Svaki osmi beogradski srednjoškolac, to jest oko 33.000 đaka, prema istraživanjima rađenim tokom prethodnih godina, ima određen stepen oštećenja sluha.

Kao glavni razlozi za oštećen sluh kod mladih navedena je glasna muzika u klubovima, korišćenje slušalica i video igrice.

- Veliki je broj dece koja imaju oštećenja sluha. Pitanje je samo koji je stepen oštećenja u pitanju. Jedan od faktora koji se javljaju u poslednje vreme jeste slušanje muzike sa slušalicama, odlazak u klubove u kojima je glasna muzika, gde je zvuk visokog intenziteta. To dovodi do trenutnog ogluvljenja, ali ima oporavka - rekao je Nenad Arsović, direktor klinike za ORL Kliničkog centra Srbije.

Međutim, konstantno izlaganje glasnom zvuku može da izazove trajna oštećenja sluha, te treba da učinimo sve što je u našoj mogućnosti da to izbegnemo.

- Ako dođe do pravog oštećenja sluha, to se zove hronična akustička trauma. Jačina zvuka na koncertima se kreće od 80 do 110 decibela. U klubovima, u malom prostoru je jak intenzitet zvuka jer je zatvoreno i nema njegovog gubitka, dodaje Arsović.

Ne predstavlja svako zujanje u uvu oštećenje sluha, a Arsović navodi da "pacijenti kojima zujanje smeta da bi čuli, treba da se obrate lekaru jer postoji mogućnost da imaju akutni gubitak sluha".

- To se leči, ali je potrebno da se reaguje odmah, da se dođe u prva tri-četiri dana, da bi se krenulo sa nekom konzervativnom terapijom, jer kasnije ne postoji terapija koja bi mogla da ih izleči, osim neke hirurške metode ili slušnog aprata, napominje ovaj lekar.

Kada su u pitanju slušalice, ako jačina zvuka ne prelazi 100 decibela, one ne mogu da oštete sluh. Problem je u tome što se prilikom korišćenja slušalica ne gubi intenzitet zvuka i što on ide direktno u uvo, te može da izazove oštećenja. Ono se ne dešava akutno, ali svakodnevno slušanje muzike na ovaj način može da izazove oštećenje sluha.

- Glavnim problem kod korišćenja slušalica je mogućnost oštećenja sluha, a drugi to što može da dođe do infekcije ili upale spoljašnjeg uva. One stoje po stolovima, niko ih ne čisti, možda ih i koristi više osoba. Zbog toga nikada ne treba da pozajmljujete slušalice, zaključuje Arsović.

