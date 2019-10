KO VOZI HIBRID, OD 1. JANUARA NEĆE PLAĆATI OVAJ POREZ: Evo koliko će u džepu ostati vlasnicima ovih automobila

BEOGRAD - Vlasnici hibridnih vozila odnosno vozila čiji je jedan od pogona električni, od 1. januara sledeće godine neće plaćati porez na upotrebu motornih vozila.

Ova izmena predviđena je Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je usvojila Vlada Srbije.

U obrazloženju novog propisa navodi se da se kao podsticaj unapređenju standarda u oblasti zaštite životne sredine, odnosno ekološki odgovornijem ponašanju, predlaže uvođenje poreskog oslobođenja na vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila). Ovaj porez od ranije ne plaćaju vlasnici električnih vozila, piše Balkan Green Energy news.

Trenutno, porez za hibridna vozila, kao i za ostala, zavisi od kubikaže i godine proizvodnje. Za vozilo sa 1.300 do 1.600 kubika proizvedeno od 2014. do 2019. je 5.570 dinara, a za vozilo sa 2.500 do 3.000 kubika, proizvedeno u istom periodu, je 114.350 dinara. Porez se plaća jednom godišnje.

Iako se uvođenjem poreskog oslobođenja za vozila čiji je jedan od pogona električni procenjuje ostvarivanje manje prihoda u budžetu od oko 14,5 miliona dinara, na ovaj način se podstiče ekološki odgovornije ponašanje, navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Inače, u zemljama EU vlasnici električnih i hibridnih vozila uživaju brojne povlastice, od oslobađanja od više vrsta poreza i taksi do subvencija za kupovinu, koje ukupno dostižu i nekoliko hiljada evra.

Vlada Srbije je obećala uvođenje podsticaja za električna vozila krajem 2017.

Uvođenje podsticaja za električna vozila jedna je od 13 mera definisanih u Programu za primenu Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godine. Program je krajem 2017. usvojila Vlada Srbije, ali ni posle dve godine nije poznato šta je urađeno na sprovođenju ove mere.

