STRAŠNO! NEMCI FINANSIRALI RAT SRPSKIH JUTJUBERA! Preko Baka Praseta i Kike izazivaju vršnjačko nasilje! Ovo je prava pozadina obračuna na YT!

Dojče vele akademija izazvala je pravi rat među najpopularnijim srpskim jutjuberima! Nemci su finansirali nekoliko jutjubera i nastanak pesme u kojoj se mladi huškaju protiv hrišćanstva i vere, a na meti ljudi sa Zapada našao se jedan od najpoznatijih jutjubera, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, samo zato što je odbio njihovu ponudu.

Bogdan, koji se žestoko posvađao sa jutjuberkom Kikom, ispričao je u jednom od svojih klipova da mu je Dojče vele akademija nudila poslovnu saradnju uz novčanu nadoknadu od 500 evra, kao i njegovom kolegi Čodi, ali su oni to odbili. Nekoliko jutjubera je pak pristalo na ponudu Nemaca, kao i na to da za novac vređa i ismeva veru, tradiciju i kolege. Bogdan kaže da je izložen medijskom linču preko jutjuberke Kike, koju je navodno Zapad podmetnuo, a koja je u više navrata izvređala njegov rad.

Hteli da me kupe

Posebno zabrinjava to što ova akademija ovim činom nije izazvala samo rat na Jutjub sceni već i među srpskom omladinom. Izazvano je i vršnjačko nasilje, a sve pod izgovorom da se prikaže loša strana Jutjuba, pa se tako zbog svojih idola deca svađaju i prete jedni drugima putem komentara na društvenim mrežama.

Bogdan je na video-snimku raskrinkao DV akademiju, koja je finansirala nastanak pesama „Klikbejt“ i „Drama“:



- Ideja „Klikbejta“ je da se proziva negativna strana Jutjuba, koja realno ne postoji. Mene je pre godinu dana iscimao jedan čovek, Nemac, da budem na panelu koji govori o negativnom aspektu Jutjuba. Godinu dana pre toga zvali su me na telefon i pitali me istu stvar. Rekli su da je u pitanju neki projekat sa drugim jutjuberima i da se plaća 500 evra, ja sam odbio - ispričao je naš najpopularniji jutjuber.

Sve joj naređeno

Baka Prase i Čoda su u video-klipu prikazali i mejl koji je Čoda dobio od pomenute akademije, gde se vide izložene cene, sa predlogom da uradi skeč ili muzički spot.



- Nemci dolaze sa kešom i pričom da je loše da se snima za pare, a nude pare jutjuberima da blate hrišćanstvo i da se pljuju međusobno. Nemac finansira svađanje nas Balkanaca. Ko je Dojče vele i ko je jutjuberima dao pare da se pljuju međusobno, koji im je cilj? Mene sada napadaju zbog Kike jer sam, kao, rekao za nju da je ćelava jer ima rak, da se ne lažemo Kika nema rak i ja više neću da ćutim jer je to sve pokrenuto ne samo zato što je ona to htela već zato što je to naređeno - ispričao je Bogdan.

Licemerna: Lažno morališe PRED MAJKOM ČITA PERVERZNE KOMENTARE Bogdan je u jednom od video-klipova ispričao i da je jutjuberka Kika trenutno najaktuelniji branilac akademije, a njega i Čodu optužila je da su krivi što je Jutjub loš, kao i da su oni krivi što deca psuju i što su negativna.

- Napala nas je bez razloga, žali se na vulgarne komentare koje joj ostavljaju, a slika se polugola. Priča o nekom moralu, a čita perverzne komentare. Proziva nas, a koliko je para dobila da stane na njihovu stranu? Mi smo izgovorili grozote, kako ona kaže, a zašto je onda ona izbrisala klip sa majkom gde čita perverzne komentare: „Ovaj ‘oće da me razvali, ovaj ‘oće da mu pušim ono“ - naveo je on.

Dr Ivica Mladenović, psihijatar ATAK NA MLADE LJUDE foto: Kurir Psihijatar dr Ivica Mladenović kaže za Kurir da se mladi svađaju zbog svojih idola, s obzirom na to da su jutjuberi enormno uticajni.

- Uticajni su upravo na mlade od 12 pa do 25 godina, a pre svega na adolescente. Žao mi je ako neko tendenciozno to radi i ako je neko finansirao to, to je atak na mlade ljude. Loše je i što može izazvati vršnjačko nasilje, sada se postavlja pitanje kako to da se spreči - navodi Mladenović.

