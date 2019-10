KOLIKO JE OPASNO AEROZAGAĐENJE U SRBIJI: Vazduh zagađen, biće još gore U Srbiji od posledica udisanja otrova godišnje umre 6.000 ljudi

„Vrlo zagađen vazduh“ juče su udisali stanovnici Subotice, Pančeva, Novog Sada, Beočina, dok je „zagađen vazduh“ bio u Valjevu, Kosjeriću, Užicu, Boru, Leskovcu i Beogradu, podaci su objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Grejna sezona još nije počela, tako da se očekuje još gora situacija.

Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu kaže da grejna sezona zvanično nije počela, ali da zbog niskih temperatura noću i rano ujutru ljudi već lože, i to predstavlja najveći problem.

Ugalj i drva

- Toplane koriste gas i kada krene grejna sezona, ne treba očekivati pogoršanje kvaliteta vazduha. Zagađenju najviše doprinose kućna, individualna ložišta, gde se spaljuju razna čvrsta goriva, kao što su ugalj i drva - naveo je on.

Da je situacija već godinama loša, govori podatak Svetske zdravstvene organizacije da u Srbiji godišnje umre 6.000 građana od posledica aerozagađenja.

To za Kurir potvrđuje prim. dr Tatjana Radosavljević, pulmolog, koja kaže da zagađenje vazduha utiče na zdravlje stanovnika jer izaziva teške bolesti.

foto: Shutterstock

- Od velikog značaja su prisustvo sumpor-dioksida, azot-oksida, ozona i čestica PM 10 i PM 2,5. One vezuju teške metale, koji najdirektnije oštećuju pluća. Posledice udisanja svega toga su bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća, koja može da dovede do invaliditeta i smrtnosti, rak pluća, kardiovaskularne bolesti, ali i demencija i Alchajmerova bolest. Zaštita nisu obične maske niti maramice, već one nanomaske, kakve nose građani Kine - navela je ona.

Trideset mernih mesta

S druge strane, prema objavljenim podacima, u Beogradu se kvalitet vazduha meri na 30 mesta, od čega su 10 raspoređene automatske merne stanice koje prate zagađenje u realnom vremenu. Svi podaci slivaju se na server Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, gde se obrađuju i izdaje se ocena kvaliteta vazduha u odnosu na merenje iz prethodnog sata.

Loša situacija TRI PUTA VIŠE OD DOZVOLJENOG Koliko je vazduh zagađen, najbolje govori podatak o koncentraciji suspendovanih čestica PM 10. Koncentracija PM 10 juče je u Subotici bila 172,5 mikrograma po kubnom metru, a njegova maksimalna dozvoljena vrednost je 50 mikrograma po kubnom metru. Vrednost PM 10 u Novom Sadu bila je 145 mikrograma po metru kubnom, u Pančevu 141, dok je u Beočinu bila 103 mikrograma po kubnom metru.

Kurir.rs / Radmila Briza

Foto: Profimedia

Kurir