OPREZ, PREVARA: PRODAJU ZVEZDE S NEBA ZA 140 EVRA: Sumnjive firme razvile nov posao u Srbiji

Mnogi romantični građani Srbije, ne znajući šta da poklone voljenoj osobi za rođendan, godišnjicu ili neki drugi važan datum, naseli su na oglase sve većeg broja firmi koje nude mogućnost da za cenu koja se kreće od čak 16.520 dinara imenujete zvezdu sa neba po dragoj osobi.

Upućeni upozoravaju da niko nema prava da prodaje zvezde ili da im daje imena i da je ovo klasična obmana lakovernih građana i nov, maštovit način da se zarade pare na prodaji magle.

„Želite vašoj srodnoj duši da skinete zvezde s neba, sada je to i moguće“, „Želite da obradujete voljenu osobu nekim originalnim poklonom za rođendan? Poklonite joj nešto van ovoga sveta, nešto što će trajati večno. Imenujete zvezdu po njoj!“... Ovo su samo neki od oglasa koji su preplavili internet, a koji su podstakli mnoge da na ovaj način izraze privrženost voljenoj osobi. Cene ovog poklona se razlikuju i kreću se od 2.700 do čak 16.520 dinara, a svaka od ovih firmi hvali se izdavanjem posebnog sertifikata. Pažljivim čitanjem tek na sajtovima ponekih firmi uočljivo je da se radi o simboličnom poklonu i da se ime vaše zvezde čuva u internom registru.

Astronom Branko Simonović iz Instituta „Ruđer Bošković“ kaže da je zgrožen činjenicom da je nekome palo na pamet da prodaje nešto čega nije ni vlasnik.

- Mnogo puta mi se desilo da dođu ljudi, daju mi koordinante i traže mi da im pokažem njihovu zvezdu. Iznenade se kada im objasnim da se zvezde ne mogu kupiti, jer niko ne može biti vlasnik zvezda, niti im davati imena - kaže Simonović. On objašnjava da su koordinate zvezda na nebeskoj sferi zabeležene u raznim astronomskim katalozima, koje ovi „prodavci“ prepišu, naprave svoj katalog, te prodaju pravo na imenovanje unutar tog kataloga.

- U tom slučaju svako može po volji prodavati pravo na imenovanje. To je kao da odete na Beogradsku tvrđavu i napravite mapu drveća, a onda kažete ljudima da mogu, ako plate, da imenuju drveće s vaše mape i za to im posle izdate sertifikat koji samo vi priznajete. To je notorna prevara. Iako neke firme napišu sitnim slovima na sajtu da se radi o simboličnom poklonu, građani mahom imaju uverenje da negde tamo na nebu ima zvezda sa njihovim imenom - objašnjava Simonović i dodaje da je bolje kupiti najobičniji kamen, jer kamen barem možete posedovati.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže da je trgovina nebeskim telima pomodarstvo koje je došlo iz Amerike i da takve podvale vređaju inteligenciju.

- Svaka čast onima koji su se setili kako da prodaju maglu. Inspekcije bi svakako trebalo da provere da li kompanije jasno naglašavaju da se radi o simboličnom poklonu, kao i da li plaćaju PDV na ovu prodaju - revoltiran je on.

„Pacific Connection“

MI KAŽEMO DA JE POKLON SIMBOLIČAN

Ines Ivanović iz firme „Pacific Connection“ kaže da je njihova firma jasno naglasila da se radi o simboličnom i romantičnom poklonu, kao i da jedina ima prava da se bavi ovim poslom.

- Na nebu postoji 3.000 zvezda koje su vidljive golim okom. Naša firma je ekskluzivni distributer američke kompanije koja je još davno popisala zvezde koje su nevidljive i zaštitila patent da vrši prodaju njihovih imena - objašnjava Ivanovićeva.

Ministarstvo trgovine

PROVERAVAMO DA LI POSTOJI OBMANA

U Ministarstvu trgovine objašnjavaju da je njihova inspekcija u ovom konkretnom slučaju proverava da li se radi o obmani potrošača.

- Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga potrošača na jasan i razumljiv način na srpskom jeziku i jeziku i pismu nacionalne manjine u skladu sa zakonom obavesti, između ostalog, o osnovnim obeležjima robe ili usluge, pod pretnjom prekršajne odgovornosti - poručili su u ministarstvu.

