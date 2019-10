PROSVETARI NAJAVILI ŠTRAJK: Stop vršnjačkom nasilju u školama

Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) stupiće 8. novembra u štrajk upozorenja zbog porasta nasilja u školama.

Tog dan dana u školama članicama USPRS časovi se neće držati od 12 do 13 sati.

Kako je objašnjeno u saopštenju, ovaj sindikat zahteva hitno preduzimanje mera protiv nasilja u školama, uključujući i promenu zakonske regulative. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković kaže za Kurir da je 8. novembar Dan prosvetnih radnika.



- To više nije samo vršnjačko nego i nasilje nad profesorima i nastavnicima. Ono dobija takve oblike da, ako ne budemo uspeli da ih rešimo ili ako bar ne pokušamo da ih rešimo, ne znamo kuda će to voditi. Naš zahtev jeste da se hitno krene u rešavanje problema nasilja u školama, a to podrazumeva i promenu zakonske regulative - navodi Jankovićeva.

Ona ističe da o ovom problemu mora da se razgovara i da se radi na njegovom rešavanju.

- Nasilje je sve gore i sve češće - zaključila je naša sagovornica.

Od početka školske godine nekoliko slučajeva vršnjačkog nasilja uzdrmalo je javnost, a mnogi stručnjaci smatraju da bi starosnu granicu za krivičnu odgovornost dece trebalo spustiti sa 14 na 12 ili 10 godina.

Vršnjačko nasilje među decom i mladima kulminiralo je u Novom Kneževcu kada su četvorica braće, od kojih su dvojica maloletna, sredinom septembra pretukla do smrti Martina Barnu (17), koji je preminuo od pucanja jetre jer je krvnički udaran u stomak.

Kurir.rs/M. B. Foto: Shutterstock

Kurir