TATJANI ANIČIĆ I NJENOM SINU BOROMIRU (7) PRETI ISELJENJE: Nema pravo na stan a izbacuje samohranu majku

Samohranoj majci Tatjani Aničić i njenom maloletnom sinu Boromiru (7) u četvrtak preti izbacivanje na ulicu i iseljenje iz stana u Ulici Visokog Stevana na Dorćolu u Beogradu.

Ovo je šesto najavljeno iseljenje, a kako Tatjana kaže, ukoliko izvršitelji to zaista i učine, njoj i njenom sinu preostaje - ulica!

- Policija, bravar i kombi za selidbu dolaze ispred mog stana u četvrtak u devet časova, ako me izbace, šta ću ja? Nemamo gde! - jada se Tatjana i dodaje da će biti izbačena na pravdi boga.

Tatjana je stan kupila 2007. godine od investitora, a 2016. godine izvršitelji su došli na vrata sa izvršnom sudskom odlukom o iseljenju. Kako tvrdi, ona nije bila obaveštena da se bilo koji spor vodi u vezi sa njenim stanom. Naime, bivši vlasnik njenog stana pokrenuo je parnični postupak protiv investitora i uspeo nju da ne uključi u spor i na taj način dobije presudu u svoju korist.

- Bivši vlasnik stana je 2007. sačinio ugovor o razmeni ovog stana sa investitorom zgrade za drugi stan. Nakon razmene, ja sam kupila stan od investitora, to je sve overeno u sudu, imam sve papire, nema laži, nema prevare. Kao meru zaštite u ugovoru o razmeni stoji da, ukoliko investitor ne izvrši odredbe ugovora, onda će obeštetiti drugu stranu drugim stanom, a ne vratiti u prvobitni stan - priča Tatjana.

Ona dodaje da bivši vlasnik nije u potpunosti realizovao razmenu i da je 2009. pokrenuo parnični postupak protiv investitora sa namerom da poništi ugovor o razmeni i ponovo dođe u posed stana koji je ona kupila.

- Investitor je jasno predočio činjenice po pitanju ugovora o razmeni i obavestio Prvi osnovni sud da sam ja kupila taj stan. Na osnovu toga je Apelacioni sud ukinuo prvostepeno rešenje i dao uputstva da bivši vlasnik sudu dokaže da je investitor vlasnik, kao i da se ja uključim u proces, ali mene niko nije uključio. Nisu mi dali priliku da se uključim i bilo šta dokažem! - tvrdi Tatjana.

Prema njenim rečima, investitor ne može da nekome da nešto što više nije u njegovom vlasništvu, a kako kaže, ona je sve rokove da se kao treće lice žali izgubila.

- Vodim parnicu za utvrđivanje vlasništva i za stopiranje iseljenja, ali to sve stoji. Izvršitelji kažu da imaju tu presudu, međutim, oni misle da iseljavaju investitora, a oni iseljavaju mene. To nije njegov stan, moj ugovor nikada nije poništen. Presuda je da se investitor iseli iz tog stana i da ga preda u vlasništvo, ali kako on može da preda u vlasništvo nešto što nije njegovo? Od mene naplaćuju tuđi dug, ni krive ni dužne, kakav je to apsurd! - očajna je Tatjana.

Od Komore javnih izvršitelja nismo dobili odgovor.

Nije optimista

NAJLAKŠE JE ŠUTNUTI MENE

Tatjana kaže da, i ako dođe do toga da nju isele iz stana, to ne menja činjenicu da investitor nije vlasnik te nekretnine.

- Bivšem vlasniku stana je investitor nudio obeštećenje, ali on to nije prihvatio i traži baš moj stan. Zašto? Zato što ja nemam nikog i zato što je najlakše šutnuti majku sa malim detetom. Izbaciće me na ulicu, od kojih para ću ja da plaćam advokate i kiriju? - pita se ona.

Tatjanu su nekoliko puta do sada pokušali da isele, kada joj je veliki broj građana pružio podršku, ali ovog puta naša sagovornica nije optimista.

