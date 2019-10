ŠOKANTNO: Klinci imaju seks da bi bili u trendu! NE KORISTE KONDOM!

Zabrinjavajuće: U tim godinama to još uvek nije fiziološka potreba, jer je nivo zrelosti nizak, to je za njih stvar prestiža, trenda, da bi se hvalili, objašnjava psihijatar dr Ivica Mladenović

Skoro svaki četvrti petnaestogodišnjak je već imao seksualne odnose, i to uglavnom bez zaštite!

Ovo su alarmantni rezultati istraživanja „Ponašanje u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Srbiji“, koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Rezultati pokazuju da je skoro svaki četvrti učenik prvog razreda srednje škole već imao seksualne odnose, češće dečaci nego devojčice. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste to da je na pitanje da li su koristili kondom pri poslednjem seksualnom odnosu, četvrtina učenika odgovorila odrično.

Psihijatar dr Ivica Mladenović kaže za Kurir da se starosna granica za stupanje u seksualne odnose spustila, kao i da mladi to čine da bi bili in.

- To je izuzetno veliki problem iz dva razloga, prvo to nije fiziološka potreba. Jeste da su oni u pubertetu i da je seksualni nagon jak, međutim, u tim godinama to još uvek nije fiziološka potreba jer nivo zrelosti je enormno nizak. Smatram da je to prevashodno stvar prestiža, trenda, da bi se hvalili - navodi dr Mladenović.

On napominje da je pornografija enormno rasprostranjena i da mnogi adolescenti seks upražnjavaju da bi postali deo društva.

- To njima nije autentična potreba, već je to imperativ društva, što može biti opasno i uticati loše na izgradnju ličnosti. Da ne spominjem polno prenosive bolesti, rizični seks i neželjenu trudnoću. Oni nisu u stanju da prosuđuju šta je njihova autentična potreba, već se poistovećuju sa društvom. To je negativan trend, a najveći uticaj na to ima internet, tj. njegova necenzurisana ponuda - objašnjava dr Mladenović i apeluje na roditelje da se više posvete deci.

Istraživanje je urađeno u 101 školi, a anketirano je više od 4.000 učenika petog i sedmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole. Načelnica Centra za promociju zdravlja u „Batutu“ Jelena Gudelj Rakić istakla je da u Srbiji 14,5 odsto učenika petog i sedmog razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola pušilo cigarete bar jednom tokom života.

- Nargile je pušila skoro trećina učenika prvog razreda srednje škole, a u prethodnih 30 dana skoro svaki peti učenik - navela je ona. Učenici starijih razreda, takođe, češće su konzumirali alkohol, a svaki četvrti učenik se opio bar jednom u životu.

MOTIVISATI MLADE DA SE BAVE SPORTOM

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić kaže da je dobro što više od dve trećine ispitanika ima dobar odnos sa roditeljima, ali da je pravo pitanje šta je sa još trećinom učenika i kakvu komunikaciju imaju sa roditeljima. Većina ispitanih u anketi izjasnila se da se oseća odlično što se tiče zdravlja, a devet odsto da se oseća dobro.

