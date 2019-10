ZUBATO SUNCE BORI SE SA OBLACIMA: Danas oblačno i hladnije, po podne moguća kiša! Najviše od 12 do 23 stepena, a od sutra ZAHLAĐENJE

BEOGRAD - Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, pre podne na severu, a sredinom dana i posle podne i u većini krajeva mestimično s kišomm.

Jutarnja temperatura od -1 na jugoistoku do 10 stepeni na severu, a najviša dnevna od 12 na severu do 23 stepena na jugoistoku zemlje. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, svežije, posle podne i uveče povremeno sa kišom.

Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna oko 16 stepeni.

U sredu i četvrtak pretežno oblačno, osetno hladnije, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom.

Zatim do 5. novembra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima samo na istoku oblačno, ponegde sa slabom kišom uz postepeni porast temperature.

(Kurir.rs/Tanjug)

