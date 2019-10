BORBA PROTIV NASILJA U ŠKOLI: Ðaci siledžije idu u IZOLACIJU

Učenici koji ometaju nastavu u školama i neprimerno se ponašaju prema vršnjacima ili nastavnom osoblju ubuduće bi mogli da budu udaljeni s časa u tzv. stadi rum, to jest posebnu prostoriju gde bi pod nadzorom dežurnog nastavnika čitali, razmišljali o svom ponašanju ili razgovarali sa školskim psihologom ili pedagogom.



Rešenje problema



Ovo je samo jedna od mera koje je Forum beogradskih gimnazija (FBG) predložio ministru prosvete Mladenu Šarčeviću kako bi se rešio problem sve učestalijeg vršnjačkog nasilja u školama, a one podrazumevaju izmenu zakonske regulative. Pored osnivanja „stadi ruma“, tu je i suspendovanje učenika s nastave tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka, ali i zabrana prelaska iz jedne škole u drugu za vreme postupka.

- Ideja „stadi ruma“ primenjuje se na Zapadu, ali postoji i ovde u nekim privatnim školama. Nastavnici ne smeju danas da nedisciplinovane učenike izbace s časa ma šta oni radili, vređali nastavnike ili drugu decu, dobacivali, gurali se... „Stadi rum“ može biti i biblioteka ili učionica u koje bi takav učenik bio upućen pod nadzorom dežurnog nastavnika do kraja časa. Tu bi mogao da razmisli o svom ponašanju, pročita neku knjigu ili popriča s nekim, a zatim se vrati na nastavu - objašnjava za Kurir predsednik FBG Aleksandar Markov.

Važan je psiholog



Kako Markov kaže, jedna od predloženih mera je i suspenzija učenika s nastave.

- Po zakonu, škola je dužna da taj postupak okonča u roku od 30 dana. Takođe, tu je i zabrana prebacivanja učenika iz škole u školu dok traje disciplinski postupak. Ovo su početni predlozi o kojima ćemo tek razgovarati - kaže Markov.



Predsednik srednjih stručnih škola Milorad Antić kaže da se ideja o suspenziji s nastave odavno provlači.

- Ne smete đaka da ostavite bez učenja, obaveza i rada, niko nema pravo da detetu oduzima obrazovanje ili pravo da uči. Što se tuče „stadi ruma“, nastavnik i danas može da đaka koji se, primera radi, gura na času i dobacuje pošalje kod psihologa, pedagoga ili direktora. Mislim da je izuzetno važan rad psihologa - kaže Antić za Kurir.



Mladen Šarčević

SUSPENZIJU JE TEŠKO PRIMENITI



Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Kurir da suspenzija postoji u nekim školskim sistemima, ali da u Srbiji nije tradicionalna, kao i da je većina stručnjaka pri izradi prethodnog zakona smatrala da je ne treba uvoditi.

- Pitanje suspenzije je lepo čuti, ali je u primeni to vrlo teško, ali nije sporno da o tome razgovaramo ponovo. Škola mora da ima izgrađen sistem da bi to mogla da primeni, ako vi izdvojite nekog dečaka ili devojčicu zbog nekog disciplinskog postupka iz odeljenja, morate ga negde smestiti. Ako ga pošaljete kući, niste dobro uradili. Da imate resurse da neko s tim đacima radi jedan na jedan, to košta, to sve mogu da rade bogate ustanove. Imaćemo zajedničke sastanke sa sindikatima, nakon čega ćemo izaći sa saopštenjem šta smo sve uradili do sada, ali i šta će tek biti preduzeto u narednom periodu - kazao je Šarčević.