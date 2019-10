MARKOVIĆ PRIREDIO DOČEK ZA DVOJICU KIK-BOKSERA IZ PALMINIH TIGROVA: Svaka čast za medalje! Sportisti su naši najbolji ambasadori

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma priredio je danas prijem u Skupštini grada Jagodine za dvojicu reprezentativaca Srbije iz jagodinskih Palminih tigrova, koji su na Svetskom prvenstvu u kik boksu u Sarajevu, osvojili medalje.

Prijem je priredio za Aleksandra Konovalova koji je po četvrti put postao amaterski prvak sveta i Danijela Memedovskog koji je prvi put osvojio svetsko srebro i njihove kupske trenere



"Čestitam kik boks reprezentaciji Srbije na velikom uspehu na Svetskom prvenstvu u kik boksu u Sarajevu, na ukupno 15 osvojenih medalja, 8 zlatnih, 4 srebrne i 3 bronzane, što je najveći uspeh na svetskim prvenstvima, čestitam predsedniku Kik boks saveza Srbije Srđanu Bugarčiću, selektoru Božidaru Đermanoviću, čestitam i trenerima Kik boks kluba Palmini tigrovi, Slobodanu Jociću i Nebojši Jeliću, a posebno čestitam četverostrukom amaterskom i profesionalnom prvaku sveta Aleksandru Konovalovu, koji je nakon ovog uspeha postao najbolji srpski kik bokser svih vremena i čestitam i Danijelu Memedovskom koji je prvi puta u svojoj karijeri osvojio svetsko srebro“, izjavio je danas predsednik Skupštine grada Jagodine i osnivač i predsednik Kik boks kluba Palmini tirgovi Dragan Marković Palma i dodao:

„Kik boks klub Palmini tigrovi je jedini sportski klub sa teritorije grada Jagodine koji se ne finansira iz gradskog budžeta. Svi sportski klubovi sa teritorije grada Jagodine se finansiraju iz budžeta grada osim KBK Palmini tigrovi. Moja poruka mladim ljudima je da se ugledaju na sportiste i da im sportisti koji postižu visoke rezultate budu idoli. Posebno želim da istaknem Stefanu Veljković, koja je sa odbojkaškom reprezentacijom Srbije već drugi put prvak Evrope. Jagodina je uvek imala i imaće sportske talente. Na Svetskom prenstvu u kik boksu u Sarajevu Srbija je u ukupnom plasmanu bila prva u disciplini K1 i druga u disciplini lou kik. Prva je bila Rusija, ali je Rusija došla u Sarajevo sa 55 takmičara, a Srbija sa 19. I oni su imali 16 finala, a mi 12. Kada se sve to zbroji Srbija je najbolja.“ kaže Marković.



Srbija pomaže sport



„Država Srbija vodi računa o sportu i sportistima. Ministarstvo za sport pomaže sve sportove i ministar Vanja Udovičić kao čovek iz sporta vodi računa o svim reprezentacijama i dosta pomaže i našu kik boks reprezentaciju i ja sam mu na tome zahvalan. Dobro je što država Srbija poslednjih godina mnogo ulaže u sport, kao nikada do sada. Danas nije kao pre sedam-osam godina kada su se političari slikali sa sportistima koji su se vraćali sa takmičenja sa osvojenim medaljama. Sada država Srbija našim sportistima pomaže da dođu do vrha i obezbeđuju se sredstva za pripeme, za opremu i za sve što je potrebno. Srbija veoma dobro radi i dobro pomaže sport i dobro joj se vraća“, poručio je Marković.

Sportisti su naši najbolji ambasadori



„Kik boks klub Palmini tigrovi je jedan od naših najboljih klubova svih vremena. Do sada imamo 30 medalja sa svetskih i evropskih prvenstava. Takmičari Palminih tigrova u kontinuitetu osvajaju medalje na međunarodnim i domaćim takmičenjima. Mi smo u Jagodini odlični organizatori kik boks mečeva, to kažu naši gosti koji su dolazli u Jagodinu od Amerike do Rusije. Nisu to bile samo sportske manifestacije, mi smo tu pravili i prijateljske odnose sa ljudima koji su dolazili u u Srbiju sa nekim drugim ubeđenjem o našoj zemlji i koji su dolazli iz zemalja koje su bombardovale Srbiju 1999. godine. Nakon tri provedena dana u Jagodini, u Srbiji, mi im promenimo mišljenje argumentima i činjenicama. Sportisti su najbolji ambasadori Srbije", zaključio je Marković.

