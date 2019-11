OPREZ PRI KUPOVINI STARIH ZIMSKIH PNEUMATIKA: Polovne gume - glava u torbi

Zakonska obaveza vozača je da na automobilima imaju sve četiri zimske gume u periodu od 1. novembra do 1. aprila ako je na kolovozu sneg, led ili poledica. U želji za uštedom, mnogi vlasnici vozila odlučuju se na kupovinu polovnih guma, međutim, stručnjaci ipak upozoravaju da se ovakva kupovina izbegava jer, osim što vam kasnije može napraviti duple troškove, može biti i veoma opasna!

Internet oglasi preplavljeni su ponudom zimskih guma, a kod nekih onlajn prodavaca četiri pneumatika se mogu pazarati i za 50 evra. Međutim, sagovornici Kurira smatraju da je kupovina polovnih guma mačka u džaku, te da neke nedostatke na gumama ne mogu uočiti čak ni vulkanizeri.

Tražite fiskalni račun

- Apelujem na vozače da ne kupuju gume kod nepouzdanih i neovlašćenih servisera, ni putem internet oglasa, već isključivo kod onih koji izdaju fiskalni račun i garanciju. Prodaja polovnih guma putem interneta je uzela maha, tu se ne gleda ni kvalitet, ništa. To što guma ima dobru šaru, ne znači uvek da valja i da je ispravna, a pritom, to nije ni bezbedno - upozorava za Kurir Marko Lacmanović iz jednog prestoničkog servisa.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da prosečan potrošač smatra da je jedina bitna karakteristika polovne gume dobra šara, ali da takva guma može da sadrži niz skrivenih mana, koje često ne mogu da opaze ni vulkanizeri, sve dok se ne pokažu u samoj vožnji.

- Može da se desi da je guma krpljena, ali tako da se to vrlo teško uočava, a prvi i osnovni nedostatak jeste to što može da bude stara ili neadekvatno čuvana i skladištena. Prvi savet jeste - ne kupovati polovne pneumatike, jer pitanje je koliko su stari i deformisani. Takve gume umnogome gube osnovna svojstva. Može doći do problema u vožnji, guma može da „trese“, a to može uticati loše i na trap vozila, a u nekim situacijama, kao što je naglo kočenje, može doći do opasnosti - objašnjava Okanović za Kurir.

On dodaje da polovni pneumatici mogu da budu odlični za te pare, ali da se može desiti i da imaju neku skrivenu manu, što se kasnije može ispostaviti kao opasno.

- Pri takvoj kupovini ne postoji nikakva zaštita potrošača. Ljudi često kupuju polovne gume da bi uštedeli, a onda može da se ispostavi da se ne uštedi, nego da kasnije košta i mnogo skuplje, a ne treba zaboraviti da život nema cenu - upozorava Okanović.

Drakonske kazne

Podsetimo, od 10.000 do 20.000 dinara iznosi kazna za fizička lica za vožnju sa letnjim gumama, a za pravna od 100.000 do 800.000 dinara, dok dubina šare na gumama mora biti najmanje četiri milimetra.

NOVI NAMET POSKUPLJENJE ADMINISTRATIVNE TAKSE Izdavanje vozačke dozvole 1.100 dinara? Srpski vozači bi mogli da se pripreme na novo stezanje kaiša jer ih uskoro očekuje više nego duplirani trošak za izdavanje saobraćajnih dozvola, koji je predviđen novim izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, nakon što prođe skupštinsku proceduru. Naime, prema važećim propisima, građani koji traže izdavanje vozačke dozvole dužni su da uplate osnovnu taksu u iznosu od 480 dinara, dok će prema novim odredbama zakona morate da plate čak 1.100 dinara. Tačnije, vozači su dosad plaćali ukupni iznos od 760 dinara, jer je na osnovni iznos od 480 dinara već uračunata taksa za zahtev iz tarifnog broja koji se tiče saobraćajnih dozvola u iznosu od 280 dinara. Isto važi i za izdavanje probne vozačke dozvole, za koju će građani morati da izdvoje 1.100 umesto dosadašnjih 480 dinara. Značajnije uvećan iznos građani će plaćati i za izdavanje duplikata nove ili probne vozačke dozvole, a to će ih, umesto 980, ubuduće koštati 1.570 dinara. J. P.

Kurir.rs / Mina Branković

Foto: Shutterstock

Kurir