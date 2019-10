NEOBIČNE SMRTI U KRAGUJEVCU: Penzioner napisao spisak za sahranu pa se ubio, žena htela da živi sto godina, ali nije joj uspelo

Slučaj M.M (73) iz Kragujevca nije usamljen slučaj ove godine kada je reč o neobičnim postupcima u ovom gradu.

- Rešila sam da živim 100 godina, ukucaj tu godinu- ovim rečima se Jovanu Milenkoviću, vlasniku porodične kamenorezačke radnje "Sjaj" koja ima trodecenijsku tradiciju u razgovoru obratila Zorica Miletić, penzinionerka iz Kragujevca čija je smrt u maju ove godine bila svetska senzacija.

Naime, ona je tri godine mrtva ležala u svom stanu, sve dok policija nije pronašla mumificirano telo.

Ali rečeno-bilo je uklesano!

Na spomeniku je kao datum rođenja i smrti upisano „1946-2046“. I iako se među kamenorescima komentarisao neobičan zahtev bivše modne dizjanerke, pravu malu paniku ovaj detalj izazvao je kada su inspektori kragujevačkog MUP-a primetili natpis. Za Zoricom je u tom trenutku već tri godine bila raspisana potraga da je nestala.

-Poslednji put sam je videla 2016. godine. Od tada ni traga ni glasa. Računi za komunalije su stizali, poštansko sanduče je bilo puno- priča komšinica Nadežda koja živi u soliteru u ul Kneza Miloša, gde je se nalazi i stan žene koja je rešila da živi sto godina.

A sve je krenulo kada je došla da se posle bratovljeve smrti dogovori sa Milenkovićem oko zajedničkog spomenika. Bivša modna dizajnerka, delovala je sređeno, sa urednom frizurom i svedenom garderobom za ove prilike.

-Razgovor je bio u normalnom tonu sve dok nije izrazila želju da upišemo da je godina smrti 2046-a. Malo me je to trglo, pogledao sam je i pitao da li je sigurna. Rekla je „Da li imaš nešto protiv?“. Uradili smo kako je želela, bila je prezadovoljna, častila je radnike sa sto evra- kaže Milenković.

Od tog razgovora proći će više od hiljadu dana kada kada je upravnik solitera Zoran Savić svedočio medijima „da su svi bili u čudu kada je telo pronađeno gotovo neoštećeno i da niko nije mogao da pretpostavi da je ona bila tu toliko dugo mrtva“.

- Kada su u stan ušli policajci, mrtvozornik i ja kao svedok, ništa se nije osećalo. Žena je ležala na krevetu, pokrivena ćebetom. Koža joj je bila očuvana, kosa, prosto kao da je mumificirana. Stručnjaci koji se razumeju u ovakve fenomene kažu da je to moguće, jer su prozori bili dobro zatvoreni, nije bilo vazduha u stanu, a radilo je sve vreme parno grejanje. To je sve verovatno dovelo do posebne klime u kojoj je telo ostalo tako očuvano – objašnjava Savić.

U stanu je sve bilo sređeno i obdukcija je pokazala da je Zorica umrla prirodnom smrću 30 godina ranije nego što je planirala...

M.M. (73) sa spiska za sahrane izostavio veliki deo rodobine

Iako se u naselju Male Pčelice špekuliše o razlozima zašto je M.M. (73) rešio na pomalo ritualno samoubistvo tako što je kupio sanduk i neprimetno ga uneo u kuću, iskopao sam raku na groblju i obesio u podrumu tik iznad otvorenog sanduka- istina je da niko ne zna šta ga je navelo na smrt. Sa Kosmeta se doselio pre skoro pola veka, nije imao novčanih problema, niti porodičnih nesuglasica..

-Jednostavno je ostavio pismo sa spiskom ko može da dođe na sahranu. Izostavio je neku rodbinu i to je to- kaže nam komšija koji je dobro upućen u ceo slučaj.

