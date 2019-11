GRMELO IZNAD RUSIJE: Pogledajte kako je izgledala zajednička vežba srpskih i ruskih vazduhoplovaca BARS 2019 (FOTO)

Piloti Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije i njihove kolege iz Vazdušno-kosmičkih snaga Oružanih snaga Ruske Federacije uspešno su u Rusiji izveli zajedničku letno-taktičku vežbu BARS 2019, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Petu po redu zajedničku vežbu, koja je održana u Rusiji i čiji naziv je skraćenica - bratstvo avijatičara Rusije i Srbije, obeležili su izuzetna obučenost, dobra komunikacija i duh prijateljstva srpskih i ruskih pilota.



Učesnicima vežbe, po naredbi ministra odbrane Ruske Federacije generala armije Sergeja Šojgua, uručene su medalje za uspešno učešće na vežbi.

Komandant 204. vazduhoplovne brigade pukovnik Brane Krnjajić, koji je predvodio grupu pilota Vojske Srbije, rekao je da je veoma zadovoljan prikazanim, posebno ističući demonstriranu obučenost, ali i veliku motivisanost pripadnika dve vojske.



- U potpunosti smo izvršili zadatke dogovorene na planskoj konferenciji i na pripremama, i smatramo da smo bitno unapredili saradnju i obučenost, što svedoči o napretku vežbe, ali je i razlog više da nastavimo u istom pravcu, istakao je pukovnik Krnjajić.



Izrazivši zadovoljstvo zbog uspešne realizacije kompleksnih zadataka, načelnik 185. Centra za pripremu i borbenu primenu jedinica vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije pukovnik Aleksej Vladimirovič Rotko, vežbu je ocenio visokom ocenom.

- Noćna dejstva bila su izuzetno zahtevna. Svi postavljeni ciljevi su ispunjeni a posade su opravdale poverenje, ali i unapredile svoja znanja i iskustva, u uslovima koji su blizu ratnih, rekao je pukovnik Rotko, i posebno istakao zadovoljstvo zbog veoma dobre saradnje između članova mešovitih posada.



Svojevrsni domaćin pripadnicima Vojske Srbije, predstavnik komande Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije pukovnik Konstantin Surikov, zahvalio je svim učesicima na poštovanju mere bezbednosti, a posebno tehničkom osoblju koje je dobro pripremilo vezduhoplove i tehniku i omogućilo uspešno izvršenje svih zadataka.

Zamenik komandanta 890. helikopterske eskadrile, major Bojan Trkulja je prvi put na vežbi BARS, ali ima dosta iskustva saradnje s ruskim kolegama, jer je ove godine proveo šest meseci na usavršavanju u Rusiji.

- To je saradnja s prijateljima. Zaista vidim ozbiljan iskorak u obuci, pre svega jer se ruske kolege trude da nam prezentuju svoje mogućnosti i ukažu na načine uz pomoć kojih bi unapredili nivo izvršenja zadataka – kaže major Trkulja, koji posebno ističe veliki značaj noćnog letenja na vežbi, koga je sačinjavalo više kompleksnih zadataka i elemenata leta, od navigacijskog letenja, vanaerodromskog poletanja i sletanja, do dejstva iz nevođenih raketnih zrna i topa, a sve to tokom jednog leta.



Ovogodišnja vežba izvedena je po temi „Priprema i realizacija borbenih dejstava u toku izvršenja zadataka sprečavanja eskalacije oružanog sukoba na državnoj granici i sprovođenje akcije traganja i spasavanja".

Prema scenariju vežbe, oružani sukob je počeo na državnoj granici. Rukovodstvo vežbe je postavilo komandantu mešovite vazduhoplovne grupe zadatak da konflikt lokalizuje.

Nakon detaljnih priprema, piloti aviona MiG-29 i helikoptera Mi-8, u mešovitim posadama realizovali su složene letačke zadatke, uključujući bojevo gađanje i letove u noćnim uslovima.



Lovački avioni efikasno su presretali vazdušne ciljeve, dok je zadatak helikopterskih jedinica bio neutralisanje neprijateljske žive sile radi pripreme desantne prostorije i iskrcavanje desanta, kao i borbeno traganje i spasavanje.

