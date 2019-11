MINISTAR STEFANOVIĆ: Država će nastaviti da ulaže u Ivanjicu (FOTO)

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je danas u Ivanjici da će država nastaviti intenzivna ulaganja u infrastrukturu i bezbednost u ovoj opštini, kako bi stvorila povoljan ambijent za potencijalne investitore, jer joj je cilj da se ljudi zapošljavaju i žive kvalitetnije i bolje.

foto: MUP Srbije

Tokom posete Ivanjici, Stefanović je razgovarao sa predsednikom opštine i njegovim saradnicima o daljim ulaganjima države u putnu infrastrukturu u ovom kraju, ali i u utvrdu obale, kako bi se obezbedila bolja zaštita od potencijalnih poplava, saopštio je MUP.

foto: MUP Srbije

Govoreći o ulaganjima u energetsku mrežu, Stefanović je najavio da će za dve i po godine elektro - energetska mreža biti unapređena i omogućiti stabilno napajanje, dok ćemo, kako je naveo, za pet godina, sa dodatnim kapacitetima, potencijalnim investitorima moći da pružimo snabdevanje strujom sa dve strane.

foto: MUP Srbije

"Nastavljamo dalje investicije u zdravstvu. U poslednjem ciklusu u zdravstvene objekte u ovoj opštini uloženo je gotovo 800 hiljada evra i to nije kraj. Želimo da planski, na odgovoran i ozbiljan način, kažemo ljudima šta i kada možemo da uradimo, koliko će biti potrebno novca za to i da to u predviđenom roku i završimo", rekao je Stefanović.

Ministar policije tokom posete Ivanjici obišao je i Policijsku stanicu i razgovarao sa načelnikom i zaposlenima o rezultatima i uslovima rada.

foto: MUP Srbije

Stefanović je istakao da je bezbednosna situacija u Ivanjici dobra, da rad policije daje dobre rezultate, da je stopa kriminala smanjena i da nije počinjeno nijedno teže krivično delo.

Ministar je rekao da su mu policajci ukazali da im nedostaju terenska vozila kako bi njihova patrolna delatnost bila još efikasnija i dodao da će se Ministarstvo i kroz nabavku vozila, ali i informatičke opreme, kao i rekonstrukciju jednog dela stanice potruditi da olakša njihov rad.

