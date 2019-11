MANIJAČKI TREND MEĐU SRPSKIM TINEJDŽERIMA NA INSTAGRAMU! Slikaju jedni druge u tajnosti, a onda šalju fotografije i traže JEDNU STVAR od javnosti! Igraju OPASNU IGRU (FOTO)

Na Instagramu su poslednjih nekoliko meseci osvanule brojne grupe zvane "Spotted" (uočen si) u kojima mladi šalju fotografije drugih koje slikaju u prolazu, autobusu, na ulici, u parku, postavljaju u grupi "Spotted" njihovog grada, a onda moderatori te Instagram grupe, koju prati više hiljada ljudi, fotografiju krišom slikane osobe objave javno i pitaju sve da li je neko prepoznaje i poznaje. Nakon toga, korisnici koji znaju ko je na fotografiji u komentarima "taguju" (označe) tu osobu kako bi je onaj ko ju je slikao i našao.

Roditelji su zabrinuti javnim objavljivanjem fotografija maloletnika koji i ne znaju da su uslikani dok, na primer, jedu užinu na velikom odmoru ili šetaju kroz park, dok tinejdžeri kažu da u ovome ne vide ništa loše i ovo smatraju "modernim načinom prilaženja osobi koja im se dopala".

Kako funkcionišu "spotted" profili?

Kada se mladima na javnom mestu neka osoba učini zanimljivom i privlačnom, toliko da bi želeli da ostvare kontakt sa njom, umesto da toj osobi priđu na "staromodan" način, tinejdžer je krišom fotografiše. Zatim tu sliku šalje nekom od "spotted" profila sa zahtevom da se fotografisana osoba pronađe, da se otkrije njeno ime ili da link do instagram profila. Neretko uz fotografiju ide i objašnjenje: "Primećen u Tašmajdanskom parku oko 19 sati sa tri druga. Imao je plavi ranac i bele patike. Da li ima devojku?"

Zavisno od toga u kom gradu je osoba primećena, ova poruka se šalje "spotted" profilu tog grada ("spotted_beograd", "spotted_aranđelovac", "spotted_šabac" i slično...)

Zatim moderatori koji se kriju iza tog profila javno objavljuju fotografiju osobe koja zapravo i ne zna da je fotografisana, a drugi korisnici, koji prepoznaju "traženu" osobu, označavaju je u komentarima.

Dok roditelji strepe za bezbednost svoje dece, jer se i podaci poput škole koju pohađa javno objavljuju, mladi u Srbiji smatraju da je ovo jedna uobičajena pojava i produkt novog, modernog onlajn doba.

Lidija Komlen Nikolić, bivši tužilac za Visokotehnološki kriminal, objašnjava da su društvene mreže omogućile masovnu komunikaciju između velikog broja ljudi, ali i veliki upliv u privatnost ljudi, pre svega maloletnika, među kojima je popularnost korišćenja društvenih mreža izuzetno rasprostranjena, pri čemu maloletnici nisu svesni svih opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama.

- Što se tiče fotografisanja osoba bez njihovog znanja i pristanka, a potom i postavljanje na društvene mreže, takve radnje bi mogle da se kvalifikuju kao krivično delo Neovlašćenog fotografisanja iz čl. 144 KZ. Međutim, za to krivično delo u konkretnoj situaciji, "spotted" profila, gonjenje se preuzima po privatnoj tužbi. Tu dolazimo do situacije koja nija poznata široj javnosti, a to je da administracija društvenih mreža ne potpada pod zakonodavstvo Republike Srbije. To znači da ukoliko želite da saznate identitet osobe koja je postavila slike, bez vaše saglasnosti administrator to neće moći da uradi jer je ovlašćen da to saopšti jedino organima krivičnog gonjenja. U konkretnom slučaju naša policija te podatke ne bi mogla da traži. Procedura dostavljanja podataka je izuzetno komplikovana i uglavnom je rezervisana za izvršenje ozbiljnih krivičnih dela - objašnjava Lidija Komlen Nikolić, predsednica Predsedništva Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca koja se dugi niz godina bavila visokotehnološkim kriminalom.

Jedino što u ovoj situaciji preostaje osobi koja želi da njene fotografije budu uklonjene jeste obraćanje administratoru društvene mreže, što je, kaže, Sizifov posao.

- Imajući u vidu svrhu kreiranja ovih profila, a to je povezivanje ljudi radi upoznavanja, dolazimo do situacije u kojoj maloletnici naivno veruju da se s druge strane nalazi takođe maloletno lice, a u stvarnosti to nije slučaj. NIje slučajno što je većina ovih profila zaključana i samo pratioci mogu da vide i komuniciraju u okviru grupa - objašnjava dalje Komlen Nikolić.

Ona dodaje da postoje mogućnosti zloupotrebe, i to kada se sve ovo radi u cilju dogovaranja sastanaka sa maloletnikom i to sve radi izvršenja krivičnih dela protiv polnih sloboda.

- U pitanju je krivično delo Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivčnih dela protiv polnih sloboda iz čl. 185b, gde je zaprećena kazna zatvora do pet godina, i to kada je oštećeni maloletno lice a kada je dete u pitanju zaprećena je kazna zatvora do osam godina - navodi, ističući da je ovo ekstremna situacija o kojoj maloletnici ne razmišljaju, a u dosadašnjoj sudskoj praksi se, kaže, pokazala kao izuzetno teška za dokazivanje.

Fenomen "spotted" profila je izuzetno rasprostranje i nije karakterističan samo za Srbiju. U svakom slučaju savetuje se da bi trebalo raditi na podizanju svesti da vi neovlašćenim fotografisanjem i postavljanjem na društvene mreže osobe (koja vam za to nije dala odobrenje) kršite nečiju privatnost, a posredno ugrožavate i bezbednost maloletnika jer nikada ne znate identitet osoba koje su pratioci na "spotted" profilu.

