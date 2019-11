UPOZNAJTE NEOBIČNE CARINSKE SLUŽBENIKE: Neron i Hera razotkrivaju švercere i dilere

Kada na graničnim prelazima širom Srbije ugledate Nerona i Heru, umiljate belgijske ovčare, verovatno ćete poželeti da ih pomazite, ne sluteći da su upravo ova dva psa glavni saveznici carinskih službenika u sprečavanju krijumčarenja cigareta, duvana i narkotika.

Neron i Hera izgledaju kao i svi drugi psi, veselo mašu repićima i slušaju svoje vlasnike Milana i Dejana. Međutim, kada tokom carinske kontrole dobiju naredbu, oni postaju službenici Uprave carina, a zahvaljujući nepogrešivom njuhu i ozbiljnoj obuci koju su prošli, pronalaze velike količine švercovane robe.

Trenirani u inostranstvu

- Neron i Hera su dva od šest pasa koje Uprava carina poseduje. Oni su trenirani u inostranstvu i poklon su kompanije za proizvodnju cigareta - objašnjava Ivan Pejović, načelnik odeljenja za suzbijanje krijumčarenja.

Kako navodi, belgijski ovčari su s njima već dve godine, pored još četiri labradora.

- Ideja je da imamo dvadesetak pasa, kao što su komšije iz Mađarske i Rumunije već uradile. Ovo su psi koje su uzgajivači odabrali i već dve godine pomažu carinicima. Osim cigareta i duvana, Neron i Hera mogu da završe obuku i za pronalazak druge robe, kao što su narkotici. Imamo jednog kolegu koji je završio tromesečni kurs u Francuskoj za pronalazak marihuane i hašiša, a čeka ga obuka za otkrivanje heroina i kokaina - navodi sagovornik i dodaje:

- Kada ih sprovedu kroz kolonu automobila na prelazu, carinici posmatraju reakciju ljudi. Oni koji skreću pogled ili se unervoze odmah postaju sumnjivi i odvajaju se za detaljniju kontrolu. Baš zbog toga psi su nam ogromna pomoć. Neron je nedavno otkrio 162 boksa cigareta sakrivena u duplom dnu vozila - dodao je Pejović.

Nisu agresivni

Vodiči Milan i Dejan, koji se ne odvajaju od Nerona i Here, kažu da su sami odabrali ovo zanimanje.

- Ovo ne može bilo ko da radi, a nas je povela velika ljubav prema psima i to je jedini razlog zašto smo prihvatili da radimo s njima. Obojica kod kuće imamo svoje pse, s kojima se Neron i Hera odlično slažu. Druželjubivi su, nisu obučeni za napad i nisu nimalo agresivni.

Odlično istrenirani

U SEKUNDI PRONALAZE SKRIVENI TOVAR



Neron i Hera su reporterima Kurira demonstrirali kako pronalaze cigarete. Njihovi vodiči su u automobil sakrili duvan, pa pustili pse da ga traže. Ovčari su po dolasku do automobila počeli da se vrte, a kada su stigli do gepeka, skočili su i zagrebali branik. To je bio siguran znak da se unutra nalazi skrivena roba.

- Postoje dve vrste reakcije, aktivna - kada oni počnu da grebu ili laju i pasivna - kada psi samo sednu i markiraju mesto. Veoma dobro su istrenirani i do sada se nije dogodilo da im pažnju skrene miris hrane - objasnio je načelnik Pejović.