OPASNA NOVA IGRA TINEJDŽERA NA INTERNETU: UOČEN SI raj za pedofile i otmičare!

Uočen si (Spotted) nova je opasna igra tinejdžera na društvenim mrežama.

U Srbiji je najpopularnija na Instagramu, gde mladi postavljaju slike osobe koju su negde videli i koja im se sviđa i traže dodatne informacije, dok drugi postavljaju sve što znaju o toj osobi. Ovakve objave, međutim, omogućavaju i pedofilima i otmičarima, koji se često predstavljaju kao maloletnici, da lako dođu do ličnih podataka i adresa, upozoravaju stručnjaci za bezbednost na internetu.

„Viđen u KFC na Padini danas oko 22.30, nosio je najki trešu i crne 270ice. Prelep je“, „Ovaj lik viđen sada u Obrenovačkoj, slikala sam sa prozora, pa izgleda retardirano“, samo su neke od mnogobrojnih poruka na Instagram profilima Spotted po gradovima Srbije. Ovi nalozi su, inače, zaključani, pa morate da zatražite dozvolu administratora da se pridružite, a slike se šalju anonimno.

- Nama su se javili roditelji čija su deca doživela digitalno nasilje, i to baš zbog trenda Spotted. Bilo je situacija gde su na internet postavljene informacije gde fotografisana osoba ide u školu, kojim autobusom ide, gde najčešće izlazi, pa čak i gde živi. Javili su nam se i roditelji jedne devojčice koju su zbog objavljene slike na jednom ovakvom profilu počeli da uznemiravaju mnogi i slali su joj slike i poruke eksplicitnog sadržaja. Iza tih profila mogu da stoje razni predatori, pedofili i otmičari, koji se neretko predstavljaju kao maloletnici - rekao je za Kurir Stevan Đokić iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA.

Dodaje da je fotografisanje osoba bez njihovog znanja i pristanka i postavljanje tih fotografija na društvene mreže krivično delo neovlašćenog fotografisanja:

- Moguće je pokrenuti i privatnu tužbu ukoliko znate identitet osobe koja je fotografije postavila. Naš pravni centar zastupa već dve porodice čija su deca imala negativno iskustvo sa Spotted profilima, te su podnete i krivične prijave.

Psiholog Aleksandra Janković ocenjuje da mladi imaju neku vrstu nonšalantnosti i nesvesnosti kada je reč o ponašanju na internetu.

- Mladi koji postavljaju takve slike moraju da se zapitaju da li bi oni želeli da se njihove slike postavljaju na društvene mreže bez njihovog znanja, da ih neko bukvalno uhodi. Čak iako ta deca nemaju loše namere, uvek može da se pojavi treća strana koja to može da iskoristi, to je raj za razne predatore - kaže Jankovićeva za Kurir.

Drske administratorke

BOLI NAS ONA STVAR ŠTO NAS KRITIKUJU

Nebezbedno... Jedan od postova na spornom profilu foto: Screenshot



Dve administratorke Instagram profila Spotted Belgrade, sa najvećim brojem pratilaca, juče su preko videa uživo odgovarale na komentare zabrinutih pratilaca koji su čuli da je opasno slati tuđe slike.

- Jeste istina da bilo ko može da nam pošalje slike i da mi ne znamo ko je iza profila, ali mi nismo mi krivi za to. To što pišu da svašta može da se desi i što nas kritikuju, tako nam samo dižu popularnost. Ne mogu da nas ukinu. Boli nas ona stvar za one što nas kritikuju - poručile su one.