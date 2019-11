PREMIJERKA BRNABIĆ SA SRPSKIM STUDENTIMA U ŠANGAJU: Ako se danas vratite, a završili ste studije, master ili doktorat i hoćete da otvorite firmu, u prvih 12 meseci za vas i 9 zaposlenih ne plaćaju se porezi i doprinosi! (KURIR TV)

Сусрет са председником НР Кине Си Ђинпингом у Шангају. Наш циљ је јачање традиционалног пријатељства и сарадње са Кином.



Honoured to meet with President Xi Jinping in Shanghai. We look forward to working with China towards increased prosperity for our citizens.



🇨🇳 🇷🇸 pic.twitter.com/fjyygYeO1o