VOLEO BIH DA JE ONA BILA NA MOM KRŠTENJU! Vuka su izbacili iz kuće, haljinu je nosio samo na maturi, a razmišljao je da ODUSTANE OD SEBE! Ispovest trans Crnogorca koji je šokirao region

"Zahvalan sam Mitropoliji crnogorsko- primorskoj i mitropolitu Amfilohiju što su mi omogućili da se krstim kao muškarac pod imenom Vuk. Time su pokazali da imaju veliko srce i da Crkva ne pravi razliku među svojim vernicima. Crkva je uvek bila moje utočište i sigurna luka."

To na početku razgovora za "Alo!" kaže Vuk Adžić (19), prvi transmuškarac kršten u pravoslavnoj crkvi, koji još nije kompletirao period tranzicije, odnosno prelaska iz ženskog u muški pol.

Vuk je kršten u nedelju u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, a na krštenje je došao u crnogorskoj nošnji. Za kuma je izabrao svog prijatelja iz detinjstva Rastka.

- Ostajem pri tome da ne iznosim detalje o samom činu krštenja, to je ipak intimna stvar. Bio sam i srećan, i tužan. Tužan jer mi je tog dana falila majka. Voleo bih da je došla na krštenje. Zbog toga sam i pustio suzu, kao i moj najbolji prijatelj Rastko, jer je znao koliko mi je teško. Ali tako je kako je. Ja svoju porodicu, bez obzira na sve, volim i cenim i moje ruke su za njih raširene. Kako je za mene to bolna tema, stravio bih tačku na tu priču - kaže Vuk.

Vera mu je, ističe, pomogla da prebrodi najteže životne situacije, a bilo ih je, kako navodi, i previše za njegovih 19 godina.

- Ja sam Vuk Adžić, iako mi u ličnoj karti piše da se zovem Milena i da sam ženskog pola. Znate, nije bilo lako gotovo ceo život boriti se sa tim saznanjem da si zarobljen u pogrešnom telu. Kasnije, javno priznanje ko sam zapravo, odnosno da sam muškarac zarobljen u telu žene, s jedne strane mi je donelo veliko olakšanje, a sa druge niz neprijatnih situacija, osuda, čak i fizičkih napada - kaže Vuk.

Na sve što mu se u životu dešavalo danas gleda kao na životne lekcije.

- Priznajem, bilo je trenutaka kada sam pomišljao da odustanem od sebe, odnosno od života. Znajući da je po Bibliji najveći greh oduzeti sebi život, ali i da bog ne daje nikome ništa teže od onoga što može podneti, odlučio sam da se borim i samim sobom, i sa drugima. Zasad mi ide. I moja poruka svim ljudima, ne samo pripadicma LGBT zajednice, jeste da ne odustaju. Ponekad nije lako, ali sve prođ i za sve postoji rešenje - dodaje on.

Vuk je rodom iz Kolašina. Nakon nasilja koje je pretrpeo, napustio je porodičnu kuću i sada živi u LGBT skloništu u Podgorici, koje vodi Forum "Progres" uz finansijsku podršku crnogorskog Ministarstva za ljudska prava.

- Osim mog prijatelja Rastka i sestre od strica Anje, ljudi iz Foruma "Progres", pre svih Bojana Jokić, moja su velika podrška. Zapravo, oni su sada moja porodica - kaže Vuk.

Haljinu sam nosio samo na maturi

- Ja se, inače, nikada u životu, od kada znam za sebe, nisam osećao kao žensko. Uvek sam nosio pantalone i košulje. Jednom sam obukao suknju, i to za maturu, tada sam se i našminkao i niko me nje prepoznao. Sledeći put sam se našminkao i stavio veštačke nokte za jednu svadbu, ni tada me niko nije prepoznao. To je sve za mene bilo neprirodno, a očigledn i za druge. Jednostavno, to nisam bi ja, ali to je sve bilo zbog pritiska okoline, neki moj pokušaj navodnog samoizlečenja. Ali čovek ne može pobeći od onoga što jeste - ističe Vuk.