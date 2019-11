RHMZ OBJAVIO HITNO UPOZORENJE NA OBILNE PADAVINE: U ovim delovima Srbije će biti najgore, a evo i gde se očekuju pljuskovi sa grmljavinom! Na snazi narandžasti meteoalarm

Republički Hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na obilne padavine u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, navodeći da se do kraja dana na području jugozapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja očekuje od 30 do 50 mm kiše.

U naredna sata u Zapadnoj Srbiji, na jugu Vojvodine i na području Beograda očekuje se povremeno kiša.

Na potezu od jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja sve do istočnih krajeva intenzivnija kiša sa količinom od 30 do 50 mm do kraja dana i u toku noći, a lokalno i više.

foto: Printscreen RHMZ

U jugozapadnoj Srbiji očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom, objavljeno je na sajtu RHMZ.

foto: Printscreen RHMZ

Sutra će se zona sa intenzivnijim padavinama proširiti i na krajnji jug i jugoistok Srbije, zbog čega će danas i sutra na snazi biti žuti i narandžasti meteoalarm.

Kako se navodi, Sava će biti u umerenom i većem porastu do 11. novembra bez dostizanja granice redovne odbrane od poplava.

foto: Printscreen RHMZ

Na Limu, vodostaj će biti u porastu do 10. novembra sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa.

Na Drini, Ibru, gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama, kao i na Crnom i Belom Timoku, vodostaji će biti u manjem i umerenom porastu bez dostizanja upozoravajućih nivoa.

(Kurir.rs/Tanjug)

