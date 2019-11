MILINKO PUNI 101 GODINU: A njegov recept za dug život je TAKO JEDNOSTAVAN! Oduševiće vas šta ga je održalo CEO VEK!

Milinko Kuzmanović, čuveni bačvar iz Topole, za desetak dana napuniće 101 godinu, a mnogih detalja i priča iz mladosti seća se kao da su se juče desili. Najteže mu, kako kaže, pada što više ne može da radi posao koji je obeležio njegov život, a posebno mu je teško što više ne može da pravi bačve za vrhunsko oplenačko vino. U receptu za dugovečnost dede Milinka postoji još jedan, možda i najvažniji sastojak, a to je porodica. Milinko ima sina i ćerku, dvoje unučadi i dvoje praunučadi, i kaže da je najsrećniji kada su svi zajedno.

Majstor za buriće

Danas, na pragu 101. godine, teško mu pada samo to što više ne može da radi posao koji je bio njegov život. - Roden sam 18. novembra 1918. godine u selu Božurnja, gde sam proveo i veći deo života. U Beogradu sam naučio bačvarski zanat i taj posao je bio moj život, na- pravio sam toliko burića za vino da im ni sam ne znam broja. U Kraljevoj vinariji na Oplencu stoje i danas brojne bačve koje sam baš ja napravio - kaže deda Milinko Kuzmanović, najstariji bačvar odnosno pintor u Srbiji. On objašnjava, za one koji ne znaju šta je to pintor, da je rečo majstoru za pravljenje bačvi i burića.



To su ogromni sudovi za vino. Nije ranije bilo plastike,samo drvo, pa smo imali pune ruke posla. Trebalo je napraviti burića da se skladišti na tone i tone grožđa i vina - priseća se deda Milinko, i dodaje da je išao i na kućne adrese i nosio buriće.

- Imao sam svoju radionicu u dvorištu ovde u Topoli, tu sam napravio ko zna koliko bačvi, prodavalo se i u Beogradu, nekada je bila puna avlija drvenih sudova. Zvali su me da kućama da pravim od idem i buriće i nisam nikad odbio nikoga. Radio sam časno i pošteno sve dokle me je snaga držala, i sada bih radio, sve znam kako treba nisam ništa zaboravio, ali nemogu, godine me stigle - tvrdi ovaj stogodišnjak.

Samo pozitivno

Za dugovečnost je, kaže, najvažnije da se na život gleda sa pozitivne strane. -Ništa posebno, nema tu neke velike mudrolije, samo vedar duh. Nikada nisam kukao ni očajavao, i kad mi je bilo najteže, ja sam gledao neku pozitivnu stranu u svemu, nisam se žalio na život iako je bilo dosta teških dana. Bivao sami bolestan, imao sam i operacija, ali hvala Bogu, sve sam prebrodio i evo za nekoliko dana napuniću 101 godinu. Samo optimizam i hrabro napred -poručuje Milinko.

