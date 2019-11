PRIČA O ČAČANKI KOJA JE OTIŠLA U AMERIKU I POSTALA ZVEZDA INSTAGRAMA: Oduvek sam bila lenja i HTELA LEBA BEZ MOTIKE, sad mi svaki dan kroz glavu prolazi rečenica: Pazi šta želiš, možda ti se i ostvari! (VIDEO)

"Ime mi je Tatjana. U "Papjanu", kakvu me znaju na društvenim mrežama, prekrstio me prvi račun za internet koji sam dobila u Americi. Valjda je njima to ime bilo logičnije od ovog mog, pravog.

Zovi me Tanja, molim te. Ne volim to Tatjana, tako me samo roditelji zovu ali kad su baš, baš ljuti na mene", počinje svoju ispovest devojka rodom iz Čačka koja živi i radi u Denveru u Americi , a koja je postala pravi pravcati hit na Instagramu zahvaljujući svojim "otkačenim" video prilozima.

U njima Tatjana, pardon, Papjana, posmatra svet iz perspektive: imigranta koji pati za zavičajem, uber vozača (što joj je do skoro bilo glavno zanimanje), svojih roditelja i babe, šali se na svoj i tuđ račun, a ponekad drži i čas srpskim folk zvezdama, na kome raspravlja o stihovima njihovih pesama, navodi Serbian tajms.

- Rođena sam u Čačku i tamo sam provela najveći deo svog života. Srednju školu sam završila u Guči, te sam i tamo živela neko vreme. Za vreme studiranja sam živela u Beogradu. Kad kažem "za vreme studiranja", mislim – za vreme studiranja moje generacije.

Ja ti nikada nisam bila zainteresovana za dalje školovanje, jedva sam i srednju preživela. Imala sam tako par poslova u Čačku i Beogradu, ali nista ozbiljno i definitivno ništa zbog čega bih ostala u Srbiji. Ubrzo po dolasku u Ameriku je sela za volan i počela da vozi Uber, i tako sebi ispunila dugogodišnju želju.

- Oduvek sam želela da sedim u kolima po ceo dan i zarađujem pare, a sad mi svaki dan kroz glavu prolazi rečenica "pazi šta želiš, možda ti se i ostvari." Mada, Uber mi već dugo nije primaran posao, kao što je bio slučaj dok sam živela u Los Anđelesu. Sada radim za kompaniju Target (bilo je i dosta drugih poslova u međuvremenu), a Uber vozim u slobodno vreme da popunim finansijske rupe - objašnjava ona. Vozeći Uber, kaže da se nagledala i proživela svašta sa mušterijama, ali da je to tema za poseban intervju.

- Svakako izdvajam gospođu koja je mislila da sam promenila pol, tačnije bila je ubeđena, pa je pokušala i mene da ubedi. Video o tome možete naći na mom profilu. Inače, nisam dugo na Instagramu. Profil sam napravila u aprilu 2018, još sam, takoreći, početnik. Iako u svojim prilozima menja uloge i ličnosti ko od šale, Tanja se nikad nije bavila glumom, čak ni amaterski.

- Mada, ne znam da li možemo tu da računamo sve one sjajne performanse koji su me svojevremeno u Srbiji izvlačili iz škole. “Razredna, oprostite, znate…” Stend ap-om se takođe nikada nisam bavila, mada mi je to jedna od najvećih želja. Samo prvo moram da se oslobodim od straha da pričam pred više od pet ljudi. Dakle, vidimo se na mom nastupu za jedno dvadesetak godina - zaključuje.

Za razliku od ogromne većine devojaka koje svoje profile na Instagramu koriste isključivo zarad promocije sopstvenih "organa, delova tela i garderobe", Tanja je priliku da se predstavi drugim, nepoznatim ljudima, iskoristila na sasvim drugačiji način.

- Da, dosta devojaka ima potpuno isti fazon, mada se za mene na prvi pogled može videti da nisam iz te priče. Ponekad mi je teško što sam drugačija, ali mi u većini slučajeva to dolazi kao blagoslov ili kako god to da nazovem, jer ne pripadam tom moru istih ljudi. Mada iskreno, umem i ja ponekad da okačim atraktivne fotografije, samo što to znači da ja nisam na njima.

Tanja na Instagramu ima skoro 18.000 pratilaca koji vole, komentarišu i odobravaju ono što ona radi.

- Pratioci mi znače mnogo jer kada sam otvorila profil, mislila sam da neću stići ni do pola dokle sam stigla. I mada to još uvek nije neka brojka, meni znači dosta jer mnogo, baš mnogo ljudi mi svakodnevno piše i nekako se osećam kao da me puštaju u svoje živote. To su poruke od toga da bi jako želeli da sa mnom nekad popiju pivo, do toga da sam im ulepšala jako loš dan. To upravo i jeste moj cilj i jako mi je drago svaki put kada tako nešto pročitam.

Nije stvar u stotinama hiljada pratioca, to može da postigne svako ko se malo potrudi, isturi zadnjicu i grudi. Stvar je u tome da ti ljudi zahvaljuju na tvom postojanju, a to je nešto što ja doživljavam na svakodnevnom nivou. Možda malo nadobudno zvuči, ali samo pričam kako jeste – iskreno i skromno govori zvezda Instagrama A na pitanje da li bi volela da, jednog dana zarađuje i živi od šala i komentara koje kači na društvenim mrežama, opet iskreno priznaje:

- To mi je takođe jedna od velikih želja – zarađivanje dok sedim kući i snimam se. Problem je u tome što živim gde živim, a ovde gde živim život je skup, što nemam finansijsku podršku (ako ne računamo prijatelje i roditelje koji su bili tu kada mi je bilo potrebno), tako da još uvek ne mogu ni da počnem da razmisljam u tom pravcu, mada se iskreno nadam da ce i do toga doći jednog dana. Oduvek sam bila lenja i priželjkivala leba bez motike, a ljudi kažu da vole da me gledaju, tako da bi to bio spoj lepog i korisnog, konstatuje na kraju razgovora za Serbian tajms Tanja, alias Papjana.

Kuriir.rs/Serbian tajms

Kurir