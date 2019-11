PET NAJPAKLENIJIH DANA U ŽIVOTU! PRETE MI SMRĆU, PLAŠIM SE ZA SVOJU PORODICU! Uroš preživljava pakao jer je napisao ljubavnu priču: Nekome se nije dopala, pa bi ga sada U LOGOR, ili bi mu METAK U ČELO (FOTO)

Uroš Timić (28) u poslednjih pet dana preživljava pakao, jer mu prete nepoznate osobe putem društvenih mreža. Kao okidać su naveli ljubavnu priču koju je on postavio na svom Fejsbuk profilu. Zato su uzeli za pravo da navode kako bi mu trebalo pucati u glavu, ali i kako bi najbolje bilo da takvi kao on završe u logoru. Timić je sve pretnje prijavio posebnom odeljenju policije za visokotehnološki kriminal, ali to ga nije smirilo. Najviše strahuje za porodicu, jer misli da je taj neko blizu, zbog oslovljavanja sa "druže" i "školski".

Naime, Uroš Timić je na svom Fejsbuk profilu 3. novembra objavio kratku ljubavnu priču iz prvog lica, koja objašnjava kako izleda ljubav između buntovnog mladića koji vozi skupi motor i devojke koja je zaljubljena u njega. Na neki način je "uspeo" da isprovocira "ljubitelje" pisane reči i da ih "nagna" na mržnju i pretnje ubistvom.

- Jako sam ponosan na svoj rad. Mogu da kažem da sam kao mlad pisac veoma dobro startovao i prošao u svetu književnosti, kaže Uroš na početku razgovora za Kurir.

Dodaje da voli svoj posao i da mu nikada nije palo na pamet da bi zbog njega mogao da izgubi glavu.

- Pišem različite stvari i razumem da to može nekom da se dopadne, a drugima ne. Ipak, u mojim delima nema nikakvih ekstremnih sadržaja, bilo kakvog izraza netolerancije, nastavlja zbunjeno Uroš, koji i dalje ne veruje šta ga je snašlo u životu.

foto: Facebook Printscreen

Kaže da je priča, koju verbalni Internet nasilnici navode kao spornu, obična ljubavna romantična saga o mladim ljudima koji prolaze kroz dileme.

- U početku sam mislio da su se ljudi zbunili jer je priča pisana iz prvog lica, a uvrede koje su mi upućivane su signalizirale da uopšte ne izgledam kao mladić o kojem sam pisao. Mislio sam da se radi samo o nekom ko ne razume slobodu umetnika. Ipak, vremenom su uvrede postale bolnije, kaže Timić i dodaje:

- Jedna Fejsbuk grupa je pozvala drugu da deli moje slike na kojima su bili različiti ružni natpisi. Grozni. Uvreda je mala reč za to. Danima sam to trpeo, ali u jednom trenutku mi se život pretvorio u pakao.

foto: Facebook Printscreen

foto: Facebook Printscreen

foto: Facebook Printscreen

Urošu Timiću su počeli da prete linčom, teranjem u logor i na kraju metkom u čelo.

Tada je shvatio da se više ne radi o igri na društvenoj mreži. Slučaj je prijavio policiji, a preuzelo ga je Odeljenje za visokotehnološki kriminal.

- Prolazim kroz pakao već pet dana. Istakli su da znaju ko sam. Jedna osoba me je nazvala i "školskim", a ne sećam se da sam se tokom školovanja nekome zamerio. Druga mi je pisala sa "druže". Treća je navela sve moje podatke i da radim u Narodnoj biblioteci u Smederevu, zabrinut je Uroš.

foto: Facebook Printscreen

Jasno mu je da tuđi uspeh, pogotovo kada se radi o mladoj osobi, mnogima može da zasmeta. Ono u šta ne može da poveruje je da su ljudi prepuni mržnje i da žele nečiju smrt.

- Nimalo nije naivno. Svakog dana mislim da je to poslednji dan mog života, ili da će se nešto strašno desiti članovima moje porordice, prijateljima, kolegama na poslu. Najviše se plašim za sestrinu decu, kaže Uroš za Kurir i zaključuje:

- Stalno razmišljam čime sam to zaslužio. Padalo mi je na pamet da je neko možda ljut što mu nisam odgovorio na mejl. Čak i da je nekome zasmetalo što se na skorašnjem sajmu knjiga nismo slikali, ili što nisam potpisao knjigu u onoj gužvi. Možda sam nekoga isprovocirao statusom na društvenim mrežama da mi je smešno što se ljudi bave time šta ko slavi Svetog Luku ili Noć veštica. Mozak mi je u bunilu, ali za toliko sam svestan da znam da ništa od toga ne bi smelo da bude razlog da mi neko preti smrću.

foto: Facebook Printscreen

I nije razlog. Ne postoji razlog za nečije ubistvo. Uroš proživljava veoma ozbiljno uznemiravanje, u najmanju ruku. Nadamo se da će nadležni uskoro pronaći osobe koje stoje iza ovih jezivih pretnji.

Verujemo da će ovaj mladi književnik nastaviti da stvara i to u različitim žanrovima.

Takođe, verujemo da će se ljudi u Srbiji okrenuti lepim stvarima i širenju pozitivnih primera delanja i delovanja, a da će mržnja jednom zauvek nestati.

(Kurir.rs/Jelena Bojić Obradović)

