IRINA BRADIĆ TEŠKO OPTUŽUJE LEKARE KBC BEŽANIJSKA KOSA: Dok mi je muž umirao, hirurg je spavao!

Moj suprug Dragan Bradić imao je pleuralni izliv, pukao mu je jednjak, izlila mu se kiselina iz želuca u pluća, a lekari u KBC Bežanijska kosa nisu hteli da mu pomognu. Čekali smo celu noć, jedan hirurg je spavao, a drugi nas je ujutru poslao kući i rekao mi da mužu skuvam čaj. Da nismo izgubili vreme zbog njihove nemarnosti, izbegli bismo tragediju!

Ovo za Kurir tvrdi Irina Bradić iz Inđije, čiji je suprug Dragan preminuo pre dva dana u Urgentnom centru. Kaže da je Dragan u KBC Bežanijska kosa primljen 19. oktobra uveče, da je povraćao i osećao strahovit bol u grudima.



- Odradili su ultrazvuk, rendgen i snimanje srca, videli su da ima pleuralni izliv i ostavili ga u čekaonici. Molila sam da ga hirurg pregleda, primi, da preduzme nešto, ali je on spavao od 11 uveče do četiri ujutro! Dve mlade doktorke su mi u hodniku rekle: „Šta će vam hirurg, on vas je izvalio.“ Upitala sam šta je „izvalio“ kad ga nije pregledao, a one su mi rekle da je video izveštaj i da se moj muž prejeo, ostala sam u šoku - priča Irina.

Ona dodaje da se hirurg probudio u četiri ujutro i da im je rekao da čekaju jutarnju smenu, što su i učinili. Taj doktor joj je rekao da odvede supruga kući, da mu skuva čaj i prepisao čajnu dijetu, iako se na izveštaju, kako tvrdi, vidi da je imao pleuralni izliv.

- Rekla sam mu da mislim da je suprugu možda nešto puklo, a on meni kaže „Dobro, to je vaše mišljenje.“ Kad smo krenuli, dve doktorke su nam rekle: „Eto, došli ste za džabe da se slikate i sad možete kući.“ Nisam mogla da verujem da je to bolnica - ogorčena je Irina.

Stigli su kući, Draganu je bivalo sve gore, otišli su u Inđiju u bolnicu, pa u Bešku, odatle za Sremsku Mitrovicu, gde su lekari rekli da je Draganu pukao jednjak, da su pluća puna kiseline i da je izgorelo jedno plućno tkivo.

- Hitno su ga poslali za Beograd, u Urgentni centar, gde je 20. oktobra uveče operisan. Doktor je dao sve od sebe. Nakon operacije je rekao da je sad sve u božjim rukama i da je izgubljeno dosta vremena. Prošla su 24 sata, a operacija jednjaka najkasnije mora da se izvrši nakon 12 sati. Posle toga muž je bio dve nedelje u veštačkoj komi - priča Irina.

Nažalost, i pored napora lekara u UC, njen suprug je preminuo pre dva dana.

- To je velika nemarnost, nestručnost i bezobrazluk prema ljudskim životima. Molila sam ih u KBC Bežanijska kosa za pomoć, oni su videli da je imao izliv i pustili ga - očajna je Irina, koja je podnela krivičnu prijavu.

U Ministarstvu zdravlja kažu da je u KBC Bežanijska kosa upućena inspekcija, koja će ispitati sve okolnosti.

Uprava KBC Bežanijska kosa navodi da su neistiniti navodi da su lekari i medicinske sestre nestručni i nemarni, da spavaju na radnom mestu i da ne pregledaju pacijente:

- Na osnovu uvida u dokumentaciju jasno se vidi da niko od zaposlenih nije spavao, da je pacijent pregledan, da mu je urađeno više kompleksnih dijagnostičkih procedura, da je primio terapiju, nakon čega se osećao bolje, te da je nakon kontrole i opservacije pacijentu savetovano obavezno dalje praćenje i lečenje kod nadležnog lekara. Pacijent i supruga nisu bili nezadovoljni lečenjem, kao ni odnosom. O žalbi nas je juče obavestila zdravstvena inspekcija i odmah smo pokrenuli unutrašnji stručni nadzor. Žalba do sada nije bila upućena našoj ustanovi.

