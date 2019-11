Novi mts app konkurs pokreće talentovane srednjoškolce

Kompanija Telekom Srbija pokrenula je 9. ciklus mts app konkursa za izradu aplikacija za mobilne uređaje namenjen srednjoškolcima, učenicima specijalizovanih odeljenja za matematiku, informatiku i računarstvo. Povodom početka novog ciklusa u Startit centru u Beogradu, organizovana je celodnevna prezentacija za zainteresovane učenike i nastavnike na kojoj su predstavnici Telekoma Srbija, organizacije Startit i dosadašnji pobednici mts app konkursa i mts startap ubrzanja upoznali učenike sa pravilima mts app konkursa, kao i sa svojim iskustvom na polju preduzetništva.

Kao projekat usmeren na mlade, na razvoj znanja, timskog i preduzetničkog duha, mts app konkurs jedan je od nosećih projekata krovnog programa „Pokrećemo pokretače“ kojim Telekom Srbija osnažuje institucije i pojedince, pokretače pozitivnih promena u svom okruženju. mts app konkurs podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a otvaranjem novih IT odeljenja konkurs ove godine obuhvata 47 gimnazija u Srbiji.

Učešćem u konkursu učenici dobijaju priliku da unaprede svoje znanje u programiranju, budući da se po propozicijama konkursa od njih očekuje da izrade kvalitetne i funkcionalne aplikacije u Android™ ili iOS operativnom sistemu. Dodatnu vrednost aplikacijama daje usmerenost ka rešavanju nekog problema u zajednici, kao i doprinos razvoju telekomunikacionih usluga i unapređenju upotrebe mobilnih uređaja.

Da bi učestvovali u mts app konkursu, potrebno je da učenici organizuju svoj tim, osmisle aplikaciju i prijave se za učešće do 22. novembra ove godine. Gotove aplikacije prijavljeni timovi treba da pošalju do 17. januara 2020. godine, a zatim sledi prezentacija aplikacija pred žirijem i nagrađivanje 5 timova koji su kreirali najbolje aplikacije u Srbiji. Budući da se konkurs prema istim pravilima, u organizaciji m:tel BiH i m:tel CG, sprovodi i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, timovi iz Srbije susrešće se u februaru sa pobedničkim timovima iz ovih zemalja, u okviru Regionalnog app izazova, u izboru za glavnu i specijalnu nagradu. Pobednike Regionalnog app izazova očekuje poseta nekoj od prestižnih konferencija na temu savremenih trendova u IT, kao i vredne nagrade u kategoriji za inovativnost.

Više o mts app konkursu na stranici www.appkonkurs.mts.rs

U 9. ciklusu mts app konkursa učestvuje 47 škola i to učenici Matematičke gimnazije, Beograd, Gimnazije "Dušan Vasiljev", Kikinda, Gimnazije „Boljai“, Senta, Zrenjaninske gimnazije, Gimnazije „Svetozar Marković“, Subotica, Gimnazije „Veljko Petrović“, Sombor, Mitrovačke gimnazije, Sremska Mitrovica, Gimnazije Mladenovac, Gimnazije „Patrijarh Pavle“, Beograd, Gimnazije „Sveti Sava“, Beograd,Zemunske gimnazije, Šeste beogradske gimnazije, Gimnazije „Miloš Savković“, Aranđelovac, Prve kragujevačke gimnazije, Druge kragujevačke gimnazije, Gimnazije „Svetozar Marković“, Jagodina, Gimnazije Paraćin, Gimnazije Smederevo, Gimnazije „Sveti Sava“, Požega, Prijepoljskegimnazije, Užičke gimnazije, Gimnazije „Vuk Karadžić“, Loznica, Šabačke gimnazije, Gimnazije Kruševac, Gimnazije Ivanjica, Gimnazije Kraljevo, Gimnazije Novi Pazar, Gimnazije Zaječar, Gimnazije Leskovac, Gimnazije „Bora Stanković“, Vranje, Gimnazije Pirot, Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, Gimnazije „Bora Stanković“, Niš, Gimnazije „Svetozar Marković“, Niš, Valjevske gimnazije, Prve beogradske gimnazije, Računarske gimnazije, Beograd, Treće beogradske gimnazije, Devete gimnazije „Mihajlo Petrović Alas“, Beograd, Palanačke gimnazije iz Smederevske Palanke, Srednje škole u Brusu, Gimnazije Raška, Gimnazije „Uroš Predić“, Pančevo, Gimnazije „9. maj“, Niš, kao i gimnazija u Prokuplju, Ćupriji i Čačku. foto: Promo Foto: Promo

