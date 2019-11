OVDE JE ZEMLJA SKUPLJA NEGO U BEOGRADU! Srpskim lepoticama VRTOGLAVO rastu cene! 100.000 evra za ar placa!

Na popularnim srpskim planinama vladaju neki novi investicioni vetrovi, koji su doneli i vrtoglavi rast cena zemljišta. Tako na Zlataru danas jedan ar placa vredi i do 10.000 evra, a na Zlatiboru i svih 100.000 evra. To je više od zemljišta na kome se nalaze kuće po Beogradu, a koje na placu od 2-3 ara mogu da se kupe za 150.000 evra.

Istovremeno, i cene nekretnina se kreću naviše, a zavise uglavnom od lokacije i komunalne opremljenosti, ali i od najavljenih velikih investicija u okolini.

Evo kako se kreću cene placeva na srpskim lepoticama.

Na Zlataru, iznad Nove Varoši, nikad se nije više gradilo, a i interesovanje za placeve je nezapamćeno. Cene dostižu i do 10.000 evra za ar zemlje na najatraktivnijim lokacijama.

Najjeftiniji placevi, koje su vlasnici do pre nekoliko godina nudili po bagatelnim cenama, sada koštaju oko 3.000 evra. Na nekada neiskorišćenom zemljištu polako niču čitava turistička naselja, a samo ove godine izgrađeno je, ili je započeta gradnja, između 40 i 50 vila i apartmanskih zgrada.

Na najprimamljivijem delu Zlatara više nema parcela na prodaju, koje su tokom aktuelne "navale" kupaca prodati za najmanje 5.000 evra.

Kako kažu pojedini građevinski preduzimači, na Zlataru se poslednji put masovno gradilo 2008. godine, ali ni približno kao sada. Navodno se očekuje da bi cena zemljišta na ovoj planini mogla još da raste.

Zlatar raspolaže sa 1.500 ležaja u privatnom i hotelskom smeštaju, a kuće na ovoj planini mogu se danas kupiti za 40-50.000 evra, dok se apartmani prodaju po ceni od 1.000-1.500 evra po kvadratu.

Na komšijskom Zlatiboru, zemlja se plaća "džakovima para", jer su cene placeva u najstrožem turističkom centru planine vrtoglavo skočile. To potvrđuju cifre za koje su zemljište investitorima prodali privatni vlasnici, ali i opština Čajetina.

Ar zemlje u ekstra građevinskoj zoni do skoro je koštao 40 do 50 hiljada evra, a odnedavno je dostigao i čitavih 100.000 evra. U ovom delu za prodaju su ostale samo parcele privatnih vlasnika, a tu su i placevi na kojima se nalaze stare vikendice, uglavnom površine 150 do 160 kvadrata.

Tako su pojedinci napravili ugovore sa investitorima tako da zemljište naplate kroz nekoliko stanova i poslovni prostor koji će se graditi na njihovim parcelama. Cena kvadrata u ovoj zoni je 2.500-3.000 evra.

Nagli skok cene zemljišta u najelitnijim zonama Zlatibora, posle jednog perioda stagnacije, pripisuje se delom i gondoli čija se gradnja privodi kraju.

Na Zlatiboru sada u hotelskom i privatnom smeštaju ima 30.000 ležaja, a sve veća ponuda stanova nije oborila njihovu vrednost, tako da je cena kvadrata nekretnina od 800 do 2.500 evra.

Na Kopaoniku se placevi mogu naći po ceni od 3-4.000, pa do 10-12.000 evra po aru. Ipak, na jednoj od najpopularnijih srpskih planina izgradnja je već dostigla takav nivo da je teško pronaći slobodno zemljište.

Cene kuća na Kopaoniku kreću se od 50.000 evra za manju kvadraturu, pa sve do 200.000 evra za uknjižene objekte na tri nivoa i sa površinom od oko 200 m2.

Placevi na Divčibarama trenutno vrede od 1.000 do 2.000 evra za ar u zavisnosti od lokacije i komunalne opremljenosti, ali njihov promet nije tako velik kao novoizgrađenih apartmana.

Istovremeno, na ovoj planini u blizini Valjeva raste i cena nekretnina, pa je tako minimalna vrednost kvadrata novogradnje oko 1.000 evra, uz tendenciju daljeg povećanja. Jedan od uzroka veće tražnje i cena je i budući sportsko-turistički kompleks koji će graditi poznati košarkaš Miloš Teodosić.

Veći deo Tare nalazi se u sastavu Nacionalnog parka u čijim granicama se samo ponegde može graditi, ali uz strogo definisana pravila. Zato ova planina još uvek odoleva urbanizaciji.

Cena placeva zavisi od lokacije i od toga da li se nalaze u okviru Nacionalnog parka Tara, a kreće se od 1.000 evra na manje atraktivim delovima Kaluđerskih bara, do 2-3 hiljade evra u popularnih okolini hotela. Na Zaovinama, Mitrovcu i Sekulićima placevi su dosta jeftiniji.

