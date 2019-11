KAKO VERNICI OBMANJUJU SVEŠTENIKE: Lažu popove da su kršteni da bi održali opelo

SPC ne dozvoljava posmrtni obred u dva slučaja - ako su u pitanju nekršteni, jer se smatra da nisu deo Crkve, i samoubice, jer su napravili najstrašniji greh. Verovali ili ne, čak i u ovim situacijama bilo je primera da porodica slaže i pokuša da izmanipuliše svešteno lice da je pokojnik bio kršten samo kako bi sveštenik održao opelo i kako se ne bi brukali pred svetom.

Ovo je za Kurir potvrdilo nekoliko parohijskih sveštenika koji ističu da je to greh tih ljudi koji pokušavaju obmanuti popa, ali i da u tim situacijama crkveno lice može snositi neke posledice jer nije dobro proverio činjenice.



- Bilo je slučajeva da nam ljudi podmeću svašta. Čak sam i ja imao situacije da slažu da je pokojnik bio kršten, jer im bude lakše da sveštenik dođe na opelo i bitno im je da narod to vidi. To je njihov greh, a sveštena lica mogu odgovarati ako to nisu dobro proverila. Crkva je striktna po tom pitanju, ako neko nije kršten, nema opela. Dešavaju se podmetanja, ali Bog se ne može prevariti - kaže za Kurir protojerej-stavrofor Slavko Božić.

Za Crkvu ne postoji nijedan opravdan razlog da se izvrši samoubistvo, te se takvim osobama ne drži opelo, ali za razliku od nekrštenih lica, ovde ipak postoje izuzeci. Da bi pop došao da održi opelo pokojniku koji je izvršio samoubistvo, a, kako su nam objasnili neki sveštenici, izuzetak se mora potkrepiti lekarskom dokumentacijom, npr. da je ta osoba provela duže vreme na lečenju u psihijatrijskoj klinici. Porodica šalje dokumenta preko nadležnog sveštenika eparhijskom episkopu koji će odobriti opelo, ali posle 40 dana od dana sahrane.



- Za one koji su u svesnom stanju digli ruku na sebe nema izuzetaka, ali ako je neko to učinio u rastrojstvu, ili zbog bolesti, to se uzima u obzir - kaže Božić.

Kremacija

PARASTOS SAMO UZ MOLBU

Sveštenik neće služiti čin opela ni osobama koje su za života donele odluku da budu kremirane, ali izuzetak se pravi ukoliko je odluku o kremaciji donela porodica pokojnika.

Porodica kod nadležnog paroha pismeno izjavljuje da pokojnik nije želeo da bude kremiran, a da to porodica čini, prvenstveno iz finansijskih razloga, recimo, ne može da plati mesto na groblju. Molba se upućuje nadležnom arhijereju za odobrenje opela, ali se ne čeka na rešenje, već sveštenik obavi parastos bez propovedi i napušta kapelu odmah, ne čekajući da se kovčeg spusti.

