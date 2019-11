UŽIVO PROSLAVA DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU U BEOGRADU! ĐORĐEVIĆ: Srbija je garant mira, uvek smo se borili i borićemo se na pravoj strani! Vence položili ambasadori Rusije, SAD i Francuske

Kraj Prvog svetskog rata, kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom u železničkom vagonu u Kompijenu u Francuskoj proslavlja se danas u zemljama širom sveta.

Centralna državna ceremonija u Srbiji održava se kod spomen-kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom gorblju u Beogradu.

11.19 - Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da je rat najveće zlo.

"Upravo takav je bio Prvi svetski rat. To je bilo najveće zlo koje je zadesilo celu Evropu. U Srbiji je poginulo milion i sto ljudi, dešavala su se i velika zverstva, to moramo da zapamtimo, upravo da se to ne bi ponovilo", rekao je Đorđević.

Dodao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić bori za svako novo radno mesto, a da ministarstvo koje vodi radi na tome da svi ljudi žive dobro, te da je Srbija garant bezbednosti.

"Moramo da stavimo prst na čelo i da ne zaboravimo da smo se uvek borili i uvek ćemo se boriti na pravoj strani", rekao je Đorđević.

11.18 - Za sve stradale u Prvom svetskom ratu održan je minut ćutanja

11.12 - Vence je postavio i francuski ambasador u Srbiji Žan-Luj Falkoni.

11.08 - Vence su postavili i predstavnici drugih zemalja.

11.07 - Spomeniku barniocima poklonio se i ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri.

11.06 - Belu ružu na Spomenik braniocima postavio je i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.

11.05 - Počast poginulima u Prvom svetskom ratu odao je i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

11.05 - Na Spomenik braniocima Beograda vence su postavili predstavnici Vojske Srbije.

11.00 - Vence na Spomenik postavio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Prvi svetski rat imao razorne posledice za čitavu Evropu, a Srbiji odneo između 1.100.000 i 1.300. 000 žrtava, što je činilo gotovo trećinu srpskog stanovništva.

