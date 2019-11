PRIJATELJI STUDENTA PREMINULOG NA KEMBRIDŽU JOŠ U ŠOKU: Mihajlo nije pričao o bolesti

Tragična vest o smrti Mihajla Sporića (22), jednog od naših najboljih mladih fizičara i studenta na Kembridžu, potresla je sve u Srbiji, a posebno prijatelje i porodicu koji su i dalje u šoku. Iako se Mihajlo dve godine borio s opakom bolešću, njegov drug Jovan Milić kaže da nije ni slutio kakvu borbu vodi jer je uvek bio srećan i nasmejan. Gde će biti sahranjen mladi fizičar i kada, znaće se kada se roditelji vrate iz Velike Britanije s telom mladića, a prema pisanju medija, postoji mogućnost da će počivati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.



Mladi fizičar Mihajlo Sporić, kojeg je teška bolest savladala tri dana pred 23. rođendan, osvajao je brojne nagrade na takmičenjima, a na jednom od njih, pre dve godine, proglašen je i za „mladog heroja Srbije“. Tada je upoznao Jovana Milića, takođe dobitnika brojnih priznanja, kojeg je pogodila vest o preranoj smrti drugara:

- Mihajlo je bio pun pozitivne energije, vedar i nasmejan, bez predrasuda, spreman da pomogne drugima. Zaista nisam znao da je bolestan sve dok nije stigla vest da je preminuo. Mihajlo nije pričao o tome. Zaista sam potresen i teško mi je - iskren je Jovan.



On je dodao da je već prilikom prvog susreta uvideo kakav je Mihajlo um, ali i čovek:

- Upoznali smo se na dodeli nagrade „Mladi heroj“ i odmah sam video kakav je čovek. Tada mi je mnogo pomogao, ja se nisam snalazio u Beogradu, pa me ispratio do železničke stanice. Sećam se da nisam kupio ni kartu za tramvaj, rekao mi je da ne brinem i da će mi dati njegovu ako uđe kontrola - rekao je Milić.



Objasnio je i da je nakon Mihajlovog odlaska na studije drugarstvo opstalo, jer ga je Mihajlo zvao kad god bi osvojio priznanje. Nažalost, teška borba od skoro dve godine i pogoršanje situacije u prethodnim mesecima dovelo je do tragičnog ishoda.



Ne zna se gde će biti sahranjen



Mihajlo je preminuo u noći između četvrtka i petka, a na pitanje novinara Kurira kada će biti sahrana, Milić nije imao odgovor. Objasnio je da se još nije čuo s njegovom porodicom, ali da pretpostavlja da će biti „do kraja nedelje, kada se Mihajlovi roditelji vrate iz Velike Britanije“. Prema pisanju medija, postoji mogućnost da dečak bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a njegova porodica je zamolila da se umesto kupovine cveća prikupi novac za pomoć fondaciji za decu obolelu od raka NURDOR.

Priznanje kolega s Triniti koledža

Nagrada sa sporićevim imenom Mihajlov deda Dane Pasko izjavio je za medije da će u čast najboljeg studenta fizike Triniti koledž uvesti zahvalnicu koja će nositi ime ovog mladog genija:

- Moj Mihajlo je za Srbiju doneo mnogo nagrada na takmičenjima u zemlji, ali i u inostranstvu. Bio je najbolji fizičar kome niko nije mogao na crtu. U čast najboljeg studenta stipendiste fizike Triniti koledža doneta je odluka da se svake naredne godine najboljim studentima na odseku prirodnih nauka završnih godina dodeljuje zahvalnica i nagrada s imenom mog unuka - rekao je Dane Pasko, Mihajlov deda.

M. Vujović

Kurir