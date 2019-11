HRVATI U ŠOKU, ŠARANOVIĆ KIDA KRAŠ KOMAD PO KOMAD! Srpski biznismen kupio više od četvrtine kompanije, NIKO NE ZNA KOJI JE NJEGOV SLEDEĆI POTEZ!

Šaranović, koji već oko dva meseca putem zagrebačke berze kupuje deonice "Kraša", nema obvezu objave ponude za preuzimanje jer nije najveći deoničar, već je sa svojih 25,14 odsto na drugom mestu, a iznad njega je sa više od 30% Mesna industrija braća Pivac. "Krašova", prilično raspršena, vlasnička struktura omogućila je Šaranoviću preuzimanje četvrtine udela u kompaniji putem berze.

Doduše, te njegove operacije znatno su podigle cenu koja se još u avgustu kretala oko 400 kuna (oko 54 evra) da bi je Šaranović neprestanom kupovinom podigao na preko 1000 kuna (oko 135 evra).Vrlo je zanimljivo da Šaranović ne želi da objavi ni dobrovoljnu ponudu za preuzimanje iako je očito da mu je interes da stekne što veću količinu deonica.

Međutim, ponudu za preuzimanje objavili su Pivci. Prvo su, početkom septembra, najavili ponudu za preuzimanje s tim da je tada bila otvorena mogućnost da se preuzimanje realizira s "Kraš ESOP"-om, kompanijom u kojoj su akcije radnika "Kraša". "Kraš ESOP" je od toga odustao jer im je postalo jasno da za takvu operaciju nemaju novca. Kasnije, 23. oktobra, MI Pivac je samostalno objavila ponudu za preuzimanje po ceni od 430 kuna.

Uprava Kraša negativno se izjasnila o toj ponudi jer smatraju da je ponuđena cena preniska. S obzirom na trenutnu cenu na berzi ponuda je zaista niska, tim više što je Šaranović na berzi počeo da daje ogromne naloge za kupovinu, od 70, 80 hiljada komada, što svakome ko je zainteresovan za prodaju omogućuje da bez problema unovči svoje deonice, bez obzira na količinu koju ima.



Kad se pogleda trenutna vlasnička struktura, vidljivo je da prvih 10 deoničara drži preko 83 odsto akcija "Kraša", što znači da na one najmanje deoničare otpada nekih 17 odsto koji bi eventualno mogli da odluče da svoje deonice prodaju putem berze Šaranoviću. Ako uspe teoretski sve da ih kupi, to bi bilo oko 42 odsto deonica što je nedovoljno za punu kontrolu nad firmom.

Upitno je koliko će Pivac uspeti da skupi kroz aktualnu javnu ponudu s obzirom na to da je cena na berzi daleko veća, tako da je lako moguće da od te ponude neće biti ništa pa je jedan od mogućih scenarija da Pivci svoje deonice prodaju Šaranoviću i izađu iz priče s "Krašom", jer se i tako bave preradom mesa. Šaranoviću bi to bio najkraći put do preuzimanja "Kraša".

