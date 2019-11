PREDOSETIO JE KRAJ! MAGLA JE SVE GUŠĆA, NEBO KRVARI... Ovo su stihovi koje je genije Mihajlo Sporić napisao sluteći da mu je SMRT SVE BLIŽE!

Mladi genije, koji je juče trebalo da proslavi 22. rođendan, u trenucima svoje životne borbe napisao je mračne stihove u kojima naslutio svoj kraj.

Magla je sve gušća, nebo krvari

Sve se ruši i predaje pred njom

Beskonačnost se pretvara u prah

I sve što je živo mora da umre



Ovo je prevod nekih od stihova koje je Mihajlo napisao na engleskom jeziku. Naslov pesme bi najbliže mogao da se prevede kao “Pustoš”, a ostatak stihova vam prenosimo u izvornoj formi.

Desolation

With the dawn the mist pours in

suffocating from within

And what was gust

now is the past

Where was a spark

remains the dark

The pale mist corrodes the walls

spreads corruption as it crawls

And now all must

begin to rust

every shade

begin to fade

And

The mist thickens, the sky bleeds

all crumbles and all concedes

And what was vast

now turns to dust

What stood before

may live no more

da podsetimo Mihajlo je preminuo nakon duge borbe koja je trajala skoro dve godine, Mihajlo Sporić (22), jedan od najboljih mladih fizičara iz Srbije, preminuo je od teške bolesti. Mihajlo je bio višestruki zlatni olimpijac i državni prvak u oblasti fizike, najbolji u državi i u astronomiji, stajao je na pobedničkim postoljima i na takmičenjima iz matematike i programiranja, a svojoj kolekciji odličja dodao i titulu mladog heroja Srbije! Bio je pobednik konkursa ''Youth Heroes'' u oblasti obrazovanja i nauke za srednjoškolce i studente osnovnih studija.

U Srbiji je upisao dva fakulteta, a studirao je i na Kembridžu u Velikoj Britaniji. Bio je student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer Elektrotehnika i računarstvo, kao i Fizičkog fakulteta, na studijskom programu Teorijske i eksperimentalne fizike, gde u svojim indeksima ima najbolje ocene. Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima iz fizike, astronomije, matematike i drugih oblasti. Sa Međunarodne olimpijade iz fizike u Cirihu, Mihajlo je doneo zlatno odličje 2016. godine. Godinu dana kasnije proglašen je za Mladog heroja Srbije.

