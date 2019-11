STUPAJU NA SNAGU IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Ko napadne izvršitelja 12 godina zatvora!

Svako ko posle 1. decembra bude pretio javnom izvršitelju, sudiji, policajcu, tužiocu ili inspektoru, biće osuđen na najmanje godinu dana zatvora, dok za napad na ova službena lica preti robija i do 12 godina!

Naime, ove sankcije, koje su gotovo duplo oštrije nego dosad, predviđene su izmenama Krivičnog zakonika (KZ) koji stupa na snagu za tri nedelje.

Prema dosadašnjim propisima, napad na službeno lice ili pretnja napadom sankcionisali su se kaznom zatvora od tri meseca do tri godine. Međutim, od 1. decembra, za ova dela kazne će biti od jedne do pet godina robije. Za nanošenje lakših telesnih povreda službenom licu nasilnik će, umesto dosadašnje kazne od šest meseci do pet godina, „ležati“ u zatvoru od dve do osam godina, dok mu za nanošenje težih telesnih povreda ne gine izdržavanje zatvorske kazne od tri do čak 12 godina.

Magdalena Novaković, generalni sekretar u Komori javnih izvršitelja, kaže za Kurir da je u poslednje dve godine bilo više desetina napada na javne izvršitelje, te da se nada da će izmene KZ ove napade svesti na minimum.

- Javni izvršitelji su od početka svog rada, a intenzivno u poslednjih dve godine, bili izloženi različitim vidovima pritisaka, pretnji i napada, od kojih se nemali broj manifestovao i fizičkim napadima, čak i s težim telesnim povredama. Očekujemo da će izmene zakona dovesti do smanjenja slučajeva u kojima dolazi do ometanja javnih izvršitelja - kaže Novakovićeva.

U Ministarstvu pravde objašnjavaju za Kurir da status službenog lica imaju oni koji u državnom organu vrše službene dužnosti, zatim „izabrana, imenovana ili postavljena lica u državnom organu“, javni beležnici, izvršitelji, arbitri, vojna lica... Međutim, u tom ministarstvu naglašavaju da se ove sankcije odnose samo na službena lica koja su napadnuta u trenutku dok vrše službenu dužnost.

- Ako neko napadne službeno lice van vršenja dužnosti, izvršilac će odgovarati za krivično delo kao da je u pitanju napad na bilo koje drugo fizičko lice.

Kurir.rs / Ružica Kantar

Foto: Beta Dragan Gojić

Kurir