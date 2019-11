O NASILJU NAD ŽENAMA: Nasilje nije privatna stvar i treba ga prijaviti

U cilju širenja svesti i ohrabrivanja žrtava i svedoka da nasilje prijave nadležnim institucijama, UG "Amikus" u saradnji sa GO Rakovica, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda, kao i uz pomoć "Adrija medija grupe", organizovana je druga od četiri tribine koje se bave navedenim problemom. Skup je otvorio predsednik GO Rakovica Vladan Kocić, koji je naveo da je nasilje problem s kojim se svi suočavamo i pozvao sve žene da na vreme reaguju, jer je "bolje sprečiti nego lečiti".

Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu i članica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Beograda, istakla je da građani moraju biti svesni da svako može doprineti borbi protiv nasilja i na taj način spasti živote:

- U našoj zemlji ne sme više da bude nijedne ubijene žene! Da bismo se borili protiv nasilnika, moramo biti svesni da nasilje nije privatna stvar, već društveni problem koji se tiče svih nas. Ukoliko poznajemo žrtvu ili sami prolazimo kroz maltretiranje, moramo prijaviti zlostavljanje, a sada je to moguće uraditi i anonimno - poručila je Stanisavljevićeva i dodala da je, kad je u pitanju rodna ravnopravnost, situacija bolje nego što je bila ranije i da žene, izuzev privatnog sektora, zarađuju podjednako kao muškarci.

- Žene koje prolaze i doživljavaju nasilje nisu žrtve, već borci, a da bi postale heroji, dovoljan je jedan poziv. Okrenite 192 i spasite život - navodi Stanisavljevićeva.

MUP reaguje na svaku prijavu

Nasilje koje žena proživljava može biti fizičko, seksualno, psihološko ili ekonomsko, a najstrašnije je što vrlo često ostaje skriveno u četiri zida, daleko od očiju javnosti, daleko od nadležnih institucija. Aleksandar Jakšić, predstavnik MUP, odeljenje Rakovica, objašnjava da policija reaguje na svaku uzbunu, ali to nikako ne može bez prijave:

- Zakon je policiji nametnuo niz obaveza koje do tada nismo imali. Sada policija ima dužnost da preispita svako saznanje o nasilju, bilo da samo postoji opasnost od nasilja, bilo da se ono već dešava. Takođe, ne pravimo razliku ni da li su u pitanju bračni, vanbračni partneri, rodbinske veze i slično, svakako je na nama da reagujemo. Tako kad žrtva prijavi zlostavljanje, policijski službenici koji su prošli specijalizovane obuke procenjuju rizik neposredne opasnosti - rekao je Jakšić.

Šta se dešava kad policija utvrdi da su prijave o nasilju osnovane? Jakšić objašnjava da je nasilje ponekad teško dokazati, ali da u tome značajnu ulogu imaju oni koji mogu da pomognu žrtvi, podrže je i svedoče:

- Nasilje je ponekad teško dokazati, pa dolazimo do poente ove tribine da ne treba zatvarati oči i okretati glavu kad se neko nađe u ovakvoj situaciji. Bilo je slučajeva da su rodbina i komšije potvrdili nasilje i svedočili u korist žrtve. Tada nam je olakšano delovanje, nasilnik biva udaljen iz kuće, a dobija i zabranu prilaska od 48 sati, koju kasnije tužilaštvo može produžiti i na 30 dana - rekao je Jakšić.

Žena se mora boriti za sebe

Koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu Vesna Stanojević objasnila je da žena, kad prijavi zlostavljanje, do kraja mora da učestvuje u borbi, a ostali su tu da joj pruže podršku:

- Kad prijavi, žena mora da ostane dosledna i nastavi borbu, a ne da se vraća nasilniku. Ona od tada upravlja situacijom i sama je kovač svoje sudbine. Mi ostali smo tu samo da pomognemo i da je osnažimo. Te žene zaista pokušavaju da reše problem, ali često nemaju podršku najbližih. Roditelji retko žele da prihvate da se ćerka razvela, deca da su odvojena od oca, zato smo mi tu.

Ovoj diskusiji se pridružila i narodna poslanica Dušica Stojković, koja je tražila reč i zaokružila poentu tribine, a to je da se nasilje ni u kom slučaju ne sme skrivati. Takođe, istakla je i da ljubaznost mnogo toga rešava i da je žrtvama često dovoljna topla reč kako bi osetile podršku i osnažile se da obelodane nasilne radnje.

Još dve tribine će se ovog novembra baviti rešavanjem problema koji utiče na celokupno društvo. Najavljeni su skupovi u gradskim opštinama Lazarevac i Zvezdara.

Psovka i ljubomora su početak nasilja

Tamara Abazović, specijalni pedagog Gradskog centra za socijalni rad, navela je na tribini da su ružna reč, vređanje, omalovažavanje i ljubomora početni stadijumi psihičkog nasilja koje kasnije može prerasti i u korišćenje fizičke sile:

- Svi znaci koji uzrokuju osećaj straha su upozorenje da nešto nije u redu. Preko svakodnevnog, sitnog nasilja često se olako prelazi, dok jednom ne eskalira i ostavi strahovite posledice. Žene nam dolaze s mišljenjem da je to ljubav, ali ono što moraju shvatiti je da nasilnik gleda sebe, i da je on sebi u fokusu, a ne vi. Vi ste samo izduvni ventil. Iako je jasno da su u takvim odnosima žene žrtve, one uglavnom preispituju postojanje svoje krivice, a smatraju i da će ih okolina okriviti. Pozovite MUP, a grupa za koordinaciju u kojoj učestvujemo će napraviti individualni plan za svaku žrtvu, ocenjujemo nasilje, a potom i dajemo dalje korake koje žrtva treba da poštuje. Ono što uvek savetujem je da žrtva na telefonu treba da ima policiju na brzom biranju kako bi uvek, u slučaju opasnosti, mogla da reaguje - kazala je Tamara Abazović.