USRED KRAGUJEVCA PRIČA IZ SREDNJEG VEKA: Optužili me da sam veštica, kamenovali me i proterali! ČITAJTE U KURIRU

Za ovaj problem niko nema rešenja. Ni posle 12 prijava, dvadesetak napada, dve prekršajne osude, prebijanja i suđenja Vera Nikolić (67), bivša radnica „Zastave“, ne sme da se vrati u svoju kuću. A i da hoće - nema gde.

Kuća je demolirana, sekirom su razvaljeni vrata i prozori a jelke ispred kuće iščupane. Od 2013. traje nešto što je ovovremenim rečima teško opisati i dočarati.

- Sve je počelo kad je bivši komšija zbog imovinskog spora s mojim ocem ubedio druge komšije s kojima me deli ograda da sam vračara. Onda su umislili da pokušavam da im omađijam zeta. I od tada sam imala dvadesetak napada. Kamenovali su mi kuću dok sam bila u njoj, posle je uništili skroz. Krenulo je s pozivima, koje imam snimljene, a posle je bio napad za napadom. Obolela sam, tukli su me na pijaci, ubili su mi pse. Nema ko da me zaštiti. Pa ja da sam veštica i vračara, valjda bih vračala za nekog doktora nauka, ovaj čovek jedva hoda - priča u dahu Vera, pokušavajući da u nekoliko rečenica objasni koliko je stvar daleko otišla, da je sistem zakazao... Uistinu, komšijska ujdurma predaleko je otišla. U pozivima koje smo preslušali, a za koje Vera tvrdi da potiču od B. R. iz sela Čumić, čiji je zet D. M. inicirao sumnju u vračanje - jezive pretnje - „da će da je nataknu na ražanj, da će njene unuke ubiti, srušiti kuću, kamenovati je...“

Sve detalje ove priče ČITAJTE U KURIRU

Kurir.rs/ Dragan Ilić Foto: Kurir

foto: Kurir

U KURIRU ČITAJTE I:

PROMENA U KOMISIJI ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE: Pohlepni Miloje ostao bez fotelje

POLITIČAR I PEVAČICA OPET BLISKI: Brena se pomirila s Milutinom Mrkonjićem!

MILIĆEVIĆ O ŽIVOTNOJ DRAMI: Otvorila mi se rana, rebro mi je probilo kožu

NOBELOV KOMITET ODGOVORIO NA PISMO BOŠNJACIMA: Nagrada Peteru Handkeu neće biti oduzeta!

NAKON PISANJA KURIRA O PORODICI BOŽINOVIĆ IZ ALUNA: Opština Kladovo platila dug za struju

DANAS POKLON U KURIRU! SAMOLEPLJIVE SLIČICE SA KARIKATURAMA FUDBALERA

Danas ćete uz dnevne novine Kurir dobiti pakovanje samolepljivih sličica sa karikaturama fudbalera. Najmlađi će uživati razmenjujući sličice sa svojim drugarima kako bi sakupili karikature svojih omiljenih fudbalera.

foto: Promo

Kurir