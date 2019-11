PAPRENA CENA SIROTINJSKE HRANE! Kilogram čvaraka kao kilogram tartufa!

Pad proizvodnje domaćih svinja odrazio se i na proizvodnju domaće hrane. Meso se uveliko uvozi, a kod uzgoja se traže svinje sa što više mesa i što manje masnoće. Sve to dovelo je i do manjka svinjske masti i čvaraka, a samim tim i do njihovog poskupljenja. Slanina i čvarci su u hipermarketima i do četiri ili pet puta skuplji od kilograma svinjskog mesa.

Kilogram slanine u prodavnicama kreće se od 1.500 do 3.000 dinara, čak je i ona što joj nekad u nedostatku bolje tepamo „sapunjara“ u pojedinim prodavnicama ima cene po 1.000 dinara. Slično je i na pijačnim tezgama ili u mesarama.

- Cene su takve da se i slanina kupuje na 100 grama. Ako ti se baš jede, onda je kupiš. Čvarke jedem kao lubenice, po sezoni, kada im malo padne cena i kad krenu svinjokolji. Posle više ne. Kada se setim da naši stari na selu nisu znali šta će sa čvarcima, a mi danas biramo vreme kada ćemo ih jesti, deluje mi neverovatno - kaže Marica M., penzionerka iz Novog Sada.

Kilogram duvan-čvaraka u velikim marketima košta od 2.500 do 4.000 dinara, a obični su za koji dinar jeftiniji. Za manje od crvene može se pazariti na akciji u mesarama kilogram barene slanine, uglavnom za oko 800 dinara. Inače, ako uđete u prodavnicu na ćošku i posegnete za frižiderom, 100 grama obične pančete platićete više nego kilogram svinjskog mesa. Domaća svinjska mast po kilogramu prosečno košta 150 do 250 dinara. Topljena mast mangulica je za 100 do 150 dinara skuplja.

I dok se potrošači s jedne strane žale na visoke cene, proizvođači kažu da su čvarci i slanina delikatesni proizvodi i da nikada nisu ni bili jeftini.

Od jednog svinjčeta, kako objašnjavaju, 100 kilograma težine ostaje vam 10 odsto masti koju možete da istopite u čvarke. Računica je jasna - buta i plećke na takvoj svinji imate 20 kilograma, ali slanine samo 10.

- Čvarci i slanina su deficitarni proizvodi, što je jedan od razloga za takvu njihovu cenu. Nekad se jela samo ona bela slanina, a danas su skoro sve prošarane. Meni lično ona je ukusnija od šunke. U ishrani opet može da se koristi na razne načine. Znam i da čvarci uz vino koje ovde pijemo idu kao alva, ali realno ne bi trebalo pojesti kilogram čvaraka za obrok. To se jede umereno i pomalo. Jednostavno, masti na svinjčetu nema koliko mesa, a ako tome još dodate energiju koji treba da utrošite da proizvedete čvarke i slaninu, dobijete skup delikates - kažu proizvođači.

Proizvođači kažu da cenu diktira koliko je neki proizvod popularan. Činjenica je, dodaju, da su slanina i čvarci proizvodi koji se danas veoma traže, dok mast, s druge strane, sve više zamenjuje ulje u gradskim tiganjima. - Na selu su vam cene domaćih čvaraka i slanine oko 1.000 dinara za kilogram, koliko vam je otprilike i dimljena suva kobasica. Proizvodnja slanine i čvaraka je proces i zato su oni dosta skuplji od običnog mesa. Treba da prođe dosta vremena, a sve se to radi ručno. Nemam mašinu da sečem čvarke ili pravim slaninu - priča mesar.

