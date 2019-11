LEGIJINI LJUDI SEKLI GLAVE, PA SE KLADILI KOLIKO KORAKA ĆE ŽRTVE HODATI! Nekadašnji prvi čovek DB otkriva UŽASNE detalje

"Legija i ljudi poput njega su opasni tipovi, to je kao da se igrate atomskom bombom. U toj Jedinici za specijalne operacije postojali su ljudi koji nisu mogli, a da ne ubijaju. Imaju potrebu da ubiju. Znam slučajeve kad su samurajskim mačem otkidali ljudima glave s leđa da vide koliko koraka mogu da naprave bez glave. A onda se klade da li će obezglavljeno telo napraviti pet, deset ili 15 koraka", priča Dušan Stupar, nekadašnji prvi čovek Službe državne bezbednosti, koji je nekoliko puta prisustvovao obukama Legijinih specijalaca u Kuli.

Bili su željni krvi?

- Tu ste imali 200 ljudi, od kojih je deset posto takvo, a ni ovi ostali nisu bili mnogo bolji. Kad se rat završio, ti ljudi su angažovani za kriminalne grupe za male pare. Koristili su ih oni, ali su ih koristili i drugi.

Posećivali ste Kulu, gde je bilo sedište JS0?

- Gledao sam njihove obuke, neke vežbe. Prvi put kad sam video Legiju, on je komandovao. Bio sam u vojsci u gardi, znam šta je procedura, šta je maršovski korak. Njihov korak je bio specifičan, pevali su nešto, kao neku njihovu, nešto poput ,,Kad pođem, pa kad ne dođem". Sve što su radili, sve je to on pokupio iz Legije stranaca. Legija je tamo bio autoritet. Kod Jovice Legija nije mogao ni da sedne za sto, dok je kod Radeta to bilo drugačije. Teško je to da razumete ako niste imali posla satakvim ljudima.

Kakav je bio odnos Legije i Stanišića?

- Jovica Stanišić je napravio Legiju i JSO. Njegov zamenik Franko Simatović je bio čovek koji je odigrao ulogu u izboru kadrova, opremanja, profilisanja jedinice i, što bi Hrvati rekli, ustrojstva. Franko je, kao što znate, Hrvat, a imao je afinitete prema avionima, padobranima, slično kao Rade Marković. Svu opremu za JSO je Franko nabavi. Bio je liberalniji prema kadrovima, te su se svakakvi uvukli u tu jedinicu.

Ta jedinica je namenski napravljena za prljave poslove?

- Jovica je tada vodio računa, to nije bila jedinica za prljave poslove. Što se discipline tiče, bili su na izuzetno visokom nivou. To lično znam, odlazio sam tamo, prisustvovao sam obukama. Postojala je, u odnosu njega i Legije, izuzetna profesionalnost, subordinacija se strogo poštovala... Jovica kaže: ,Neka dođe taj i taj", pa ta procedura kako dolaze, trče, to je bio neki svet za sebe.

Kad je počela nesreća? Legija i njegovi ljudi osudeni su zbog ubistva premijera Zorana Đinđića?

- Kad se odstupi, kad to postane privatna vojska... Onog trenutka kada je Jovica smenjen, kada je došao Rade Marković, stvari su drugačije funkcionisale, Legija je došao u situaciju da priča sa predsednikom, da se dogovara da sa Mirom pije kafu.

Što se tiče Ulemekovih veština, što na ratištu, što u jedinici, šta biste rekli?

- Legija je bio apsolutno dobar borac.

Kakva je uloga Radeta Markovića?

- Pogrešno je što je uopšte došao na to mesto.

Njega, pogotovo SPO, optužuju da je odgovoran za ubistvo njihovih funkcionera na Ibarskoj magistrali...

- Najodgovorniji je on. Za ubistvo Ćuruvije. Iako izvršilac nije odgovarao, te je u Africi, ovaj vamo, onaj tamo... Sve se odvijalo u vreme kada je bio na čelu službe. U normalnim državama u takvom slučaju bi došlo do ukidanja službe, do lustracije u najvećem obimu. Da bi se povratila normalnost, ne samo u službi nego iu državi. Nije trebalo da se nastavi kao da se ništa nije desilo. Staviš glavnog šefa u zatvor i ideš dalje. Ne može tako jer ostaje imanentni problem koji omogućuje da ta služba ponovi takvu stvar.

Dakle, da Rade Marković nije nasledio Stanišića, ne bi došlo do sprege državne jedinice i ,,zemunskog klana"?

- Jovica je drugi lik, legalista. Jedan intelektualac koji je po ubeđenju demokrata. Možda se više bavio politikom nego što su to pre njega radili. Do tada rukovodioci službe nisu dozvoljavali da se političari mešaju u službu. To moram da naglasim.

A šta kažete na priče da je Stanišić američki čovek, da je radio za Amerikance?

- To su neistine. Jovica je bio vrhunski profesionalac i veliki patriota.

