VOŽNJA 150 NA SAT NA NAŠIM AUTOPUTEVIMA?! Evo šta iz MUP poručuju vozačima koji dođu na ideju da poslušaju Drobnjaka!

Polemika u javnosti oko toga da li će policija na srpskim autoputevima tolerisati brzinu do 150 kilometara na sat ne jenjava.

Podsećamo, juče je je potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović prokomentarisala navode da bi toleranicija na brzinu mogla biti povećana na 150 kilometara na sat.

- Ono što svi treba da znaju jeste da u Srbiji nema, niti će postojati bilo kakva tolerancija na nepoštovanje bilo kog zakona, pa i Zakona o bezbednosti u saobraćaju - rekla je Mihajlovićeva, koja je dodala i, da kada je reč o većoj toleranciji na vožnju preko 130 na sat, "taj film nećete gledati".

Evo šta na sve kažu iz Ministarstva unutrašnjih poslova u čijoj je to i nadležnosti.

- Obaveštavamo vas da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sankcionisati sve vozače koji prekorače ograničenje brzine propisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, odnosno koji se na autoputu kreću srednjom brzinom većom od 131 km/h - kratko je i jasno odgovorio MUP na naša pitanja.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja, koji je u ingerenciji MUP Srbije, upravo, kako kaže na njenu inicijativu, u maju prošle godine povećana je maksimalna dozvoljena brzina na autoputevima sa dotadašnjih 120 kilometara na 130 kilometara na sat, zaključila je ona u odgovoru.

Inače, cela polemika započeta je izjavom direktora "Puteva Srbije" Zorana Drobnjaka, koji je rekao da je predložio MUP-u da se toleriše brzina do 150 kilometara na sat na onim deonicama autoputa gde je sada ograničenje 130.

On je objasnio da to znači da bi se na delovima autoputa gde je znakom predviđeno 130 kilometara na sat tolerisala vožnja do 150 kilometara na sat, a da će na delovima gde je maksimalna brzina, primera radi, 100 kilometara na sat, moći da se vozi 120 kilometara na čas.

Kako je dodao, to ne bi važilo za tunele, gde je, na primer, na Koridoru 11 ograničenje 80 kilometara na sat.

On je potom za TV "Prvu" istakao da zakon mora da se poštuje, a zakon kaže da je ograničenje 130 na sat, ali da je vozeći se kroz Evropu, po Nemačkoj po Italiji, Španiji i Francuskoj primetio da policija ne zaustavlja za prekoračenje brzine, već se na autoputu pojavljuje samo kada dođe do udesa.

Kako je tada rekao, za sada je sve na nivou predloga i da će konačnu reč o tome dati Vlada Srbije i MUP.

