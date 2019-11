PAPRENO! EVO ZAŠTO SU JAVNE NABAVKE U SKUPŠTINI BILE STROGA TAJNA: Pranje zavesa i tepiha plaćaju 12 miliona dinara!

Cena pranja prozora, zavesa i tepiha u Skupštini Srbije, čija je vrednost u planu javnih nabavki za 2019. godinu bila proglašena tajnom, sada je javna i iznosi 12 miliona dinara, saznaje Kurir.

Naime, Skupština Srbije će za pranje prozora i zavesa za godinu dana iskeširati pet miliona dinara bez PDV grupi ponuđača koju čine firme „Gudhaus“ i „Krol hauskiping“, obe iz Beograda, sa kojima je sklopila ugovor 26. 7. 2019. Kada se uračuna porez na dodatu vrednost, mirišljave zavese i bistar pogled kroz skupštinske prozore poreske obveznike će koštati šest miliona dinara.

Dva dana ranije, 24. jula, Skupština Srbije ugovorila je i održavanje roletni i venecijanera sa firmom „Bekal“ iz Čačka za identičan iznos od pet miliona dinara, na šta treba dodati još milionče za PDV.

Da u Skupštini Srbije baš vole da zaokruže na pet miliona dinara vidi se i po tome što su za taj iznos obezbedili pranje tepiha i mermernih podova za godinu dana. Ovaj posao zajednički će godinu dana raditi firme „Tekon sistem“ i „Modekolo“ iz Novog Beograda, sa kojima je potpisan ugovor 7. juna ove godine.

Na tender za pranje tepiha dostavljena je samo jedna ponuda, dok su za pranje prozora i zavesa i za održavanje roletni, venecijanera i rolo platnenih zavesa pristigle po dve, pa nije jasno koje to čulo ponuđači poseduju kojim su otkrili da u Skupštini Srbije vole okrugle brojeve, a naročito iznos od pet miliona.

Iako je vrednost ovih i još nekih ugovorenih poslova sada javna, ostala je tajna koliko će zavesa, podova i roletni biti oprano za ove pare, pošto se iz tenderske dokumentacije to ne vidi, jer je zahtevano da se dostavi cena po kvadratu.

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija smatra da je vrlo indikativno da se različite javne nabavke ugovaraju za isti iznos: - Prvi problem je što nema precizne specifikacije javne nabavke, a drugi je mali broj ponuda. Kad imate dve ponude, to je vrlo često jedna ponuda, a druga je samo prateća, da ne bi bila jedna. Vrlo često se to dešava i to je indikator da sa tom nabavkom nešto nije u redu, da je možda unapred namenjena nekome. Treće, neobično je da se raznovrsne nabavke ugovaraju sa istom cenom. Kao da se neko šalio.

Muk SKUPŠTINA BEZ OBJAŠNJENJA foto: Stefan Kojić Odgovore na pitanja koliko će tepiha i zavesa biti oprano za ugovorene iznose potražili smo u Skupštini Srbije, ali do zatvaranja ovog izdanja Kurira odgovore nismo dobili.

